Зеленский сделал решительное заявление по поводу "теневых схем" и олигархов

Скоро должны последовать жесткие санкции

В Украине удалось остановить все "теневые финансовые схемы", которые использовались для того, чтобы можно было скрывать деньги. Также решением СНБО уже в ближайшее время будут введены санкции против тех, кто был участником или организатором подобных схем.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время своего традиционного вечернего обращения к народу Украины. Он также подчеркнул, что данные решения направлены на восстановление "финансовой чистоты" в стране.

Зеленский напомнил о том, что совсем недавно было принято решение о смене руководителей Налоговой службы и Финмониторинга. И это уже дало первые реальные результаты.

Также он отметил, что расследования по делам о теневых финансовых схемах в Украине должны проходить объективно и прозрачно, а отвечать за содеянное будут все виновные, несмотря на их статус и положение в обществе — олигархи, депутаты и чиновники.

"Результаты по теневым финансовым схемам, которые наконец остановлены. И это касается и олигархов, и чиновников, и депутатов, и тех, кто использовал или использует различные фонды, чтобы фактически скрывать средства. Миллиарды гривен. Соответствующие материалы у правоохранительных органов. Уже. Расследования должны быть объективными, несмотря на то, кто нарушает закон", — сказал президент.

Кроме этого, стало известно, что СНБО принял решение о введении санкций против определенного круга лиц и уже очень скоро будут анонсированы новые "жесткие пакеты".

Напомним, Владимир Зеленский дал 90-минутное интервью известному британскому журналисту и телеведущему Пирсу Моргану, который сейчас работает в США. Президент Украины высказался по поводу ядерного оружия и вступления в НАТО.

"Верните нам ядерное оружие и дайте нам ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить Россию", — заявил Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина открыта к сотрудничеству с партнерами, которые заинтересованы в разработке залежей редкоземельных металлов. В том числе это касается и США.