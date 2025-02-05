Українські захисники відвоювали позиції біля Надіївки на Донеччині, - DeepState

Військовослужбовці ЗСУ продовжують стримувати натиск противника

Триває 1078 день повномасштабного російського вторгнення в Україну. Темпи боїв уповільнюються, але на деяких напрямках все ще гаряче — росіяни продовжують відчайдушно штурмувати позиції наших захисників.

Нашим воїнам вдалося відновити позиції біля Надіївки на Донеччині, але й окупанти знову могли просунутися біля деяких населених пунктів. Про це свідчать дані аналітиків DeepState.

За останню добу українські військові досягли тактичного успіху в районі населеного пункту Надіївка на Донеччині. Захисники України зуміли повернути втрачені раніше позиції та закріпитися на них.

Водночас російські війська здійснили просування в районі одразу кількох населених пунктів. Зокрема, ворог просунувся поблизу Западного, Кіндрашівки та Тополів у Харківській області.

Аналітики також уточнили інформацію щодо бойової ситуації в районі Олександрополя. Активні бойові дії тривають, а військовослужбовці ЗСУ продовжують стримувати натиск противника на визначених рубежах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні почали робити унікальні маскувальні сітки для міських боїв. Сітки з 3D-ефектом та ковдри-невидимки для убезпечення бійців ЗСУ створюють волонтерки з Полтавщини.