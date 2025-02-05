Украинские защитники отвоевали позиции у Надеждинки Донецкой области, — DeepState

Военнослужащие ВСУ продолжают сдерживать давление противника

Продолжается 1078 день полномасштабного российского вторжения в Украину. Темпы боев замедляются, но на некоторых направлениях все еще горячо — россияне продолжают отчаянно штурмовать позиции наших защитников.

Нашим воинам удалось восстановить позиции у Надежденки Донецкой области, но и оккупанты снова могли продвинуться возле некоторых населенных пунктов. Об этом свидетельствуют данные аналитиков DeepState.

За последние сутки украинские военные добились тактического успеха в районе населенного пункта Надежденка Донецкой области. Защитники Украины сумели вернуть утраченные ранее позиции и закрепиться на них.

В то же время, российские войска осуществили продвижение в районе сразу нескольких населенных пунктов. В частности, враг продвинулся вблизи Западного, Кондрашовки и Тополей в Харьковской области.

Аналитики также уточнили информацию о боевой ситуации в районе Александрополя. Активные боевые действия продолжаются, а военнослужащие ВСУ продолжают сдерживать давление противника на определенных рубежах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине начали производить уникальные маскировочные сетки для городских боев. Сетки с 3D-эффектом и одеяла-невидимки для обеспечения бойцов ВСУ создают волонтеры из Полтавщины.