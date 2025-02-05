Не обделили: сколько зарабатывает министр аграрной политики Виталий Коваль (документ)

До назначения в Кабмин Виталий Коваль был председателем Ровенской ОВА более 4 лет.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль получает значительно меньшую зарплату, чем, например, глава МИД Андрей Сибига.

Об этом свидетельствует официальный ответ Минагрополитики на информационный запрос "Телеграфа".

По данным ведомства, должностной оклад главы министерства в 2025 году составляет 109 730 гривен. В январе текущего года Виталий Коваль получил начисленную зарплату в размере 110 833,89 грн. Из этой суммы 52 479,57 грн составляет оклад за фактически отработанное время, а 58 354,32 грн – оплата за время пребывания в командировке.

После вычета всех налогов и сборов на банковскую карту министра поступило 85 342,10 гривны. В министерстве также сообщили, что с момента назначения на должность в сентябре 2024 года Виталий Коваль не получал никаких дополнительных выплат – ни материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, ни пособия по оздоровлению во время ежегодного отпуска.

Напомним, Виталий Коваль занимает должность министра аграрной политики и продовольствия Украины с 6 сентября 2024 согласно постановлению Верховной Рады Украины № 3967-ІХ.

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