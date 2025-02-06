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Ще ближче до Дніпра. Росіяни мають нові успіхи на фронті (карта боїв)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Тривають запеклі бої Новина оновлена 06 лютого 2025, 06:56
Тривають запеклі бої. Фото Колаж "Телеграфа"

Активність ворога порівняно з січнем знизилася

Йде 1079-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 5 лютого, до 22:00, на фронті сталося 80 бойових зіткнень. Росіяни мали просування в Донецькій області.

За даними порталу DeepState, російська армія просунулася в Андріївці та Дачному. Зміни лінії фронту відображено на карті. Росіяни просуваються до Дніпропетровської області.

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У Генштабі повідомили, що найгарячіше 5 лютого було на Покровському напрямку. Від початку доби ворог там 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону. Він атакував в районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Тарасівки, Удачного, Надеждинки, Променя, Піщаного, Дачного та Улаклів.

"За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні (5 лютого, — ред.) складають 298 осіб вбитими та пораненими, до того ж знищено 16 автомобілів, засіб супутникового зв’язку, окопний РЕБ, самохідну артилерійську установку, міномет; також наші захисники пошкодили два танки, дві одиниці автомобільної техніки, БМ-21 "Град", гармату та самохідну артилерійську установку ворога", — додали у ГШ.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 11 разів. Бої точилися у районах Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки, Колодязів та Торського.

На Сіверському напрямку російська армія 8 разів атакувала позиції наших захисників у напрямках Спірного, Сіверська та Верхньокам’янського. Всі атаки було відбито.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили 3 атаки противника. Ворог наступав у районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 9 наступальних дій на позиції наших військ. Бої точилися у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили 3 російські атаки. Ворог наступав в районі Костянтинополя.

На Куп’янському напрямку росіяни 7 разів намагалися просунутися до наших позицій. Вони атакували неподалік населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

Як повідомляв "Телеграф", ввечері 5 лютого росіяни атакували безпілотниками Харків. Уламки збитого ударного дрона впали на один з найбільших ринків Харкова в Київському районі міста, там виникла пожежа.

Теги:
#Мапа #Війна #Фронт