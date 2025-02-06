Еще ближе к Днепру. Россияне имеют новые успехи на фронте (карта боев)

Активность врага по сравнению с январем снизилась

Идет 1079-й день полномасштабной войны с русскими оккупантами, с начала прошедших суток, 5 февраля, до 22:00, на фронте произошло 80 боевых столкновений. Россияне имели продвижение в Донецкой области.

По данным портала DeepState, российская армия продвинулась в Андреевке и Дачном. Изменения линии фронта отображены на карте. Враг продвигается к Днепропетровской области.

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В Генштабе сообщили, что горячее всего 5 февраля было на Покровском направлении. С начала суток враг там 20 раз пытался вклиниться в нашу оборону. Он атаковал в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Тарасовки, Удачного, Надеждинки, Луча, Песчаного, Дачного и Улаков.

"По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня (5 февраля, — ред.) составляют 298 человек убитыми и ранеными, к тому же уничтожено 16 автомобилей, средство спутниковой связи, окопный РЕБ, самоходную артиллерийскую установку, миномет; также наши защитники повредили два танка и артиллерийскую установку врага", — добавили в ГШ.

На Лиманском направлении россияне атаковали 11 раз. Бои шли в районах Новолюбовки, Копанок, Зеленой Рощи, Грековки, Новоегоровки, Ямполевки, Колодцев и Торского.

На Северском направлении российская армия 8 раз атаковала позиции наших защитников в направлениях Спорного, Северского и Верхнекаменского. Все атаки были отражены.

На Краматорском направлении наши защитники отразили 3 атаки противника. Враг наступал в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении россияне совершили 9 наступательных действий на позиции наших войск. Бои шли в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Новопавловском направлении украинские воины отразили 3 российские атаки. Враг наступал в районе Константинополя.

На Купянском направлении россияне 7 раз пытались продвинуться на наши позиции. Они атаковали неподалеку от населенных пунктов Загрызово, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

Как сообщал "Телеграф", вечером 5 февраля россияне атаковали беспилотниками Харьков. Обломки сбитого ударного дрона упали на один из крупнейших рынков Харькова в Киевском районе города, там возник пожар.