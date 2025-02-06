Тиск Трампа дає плоди. США отримали поступку щодо Панамського каналу

Панама йде назустріч США

Панама вирішила скасувати плату за прохід урядових суден США через Панамський канал. Це заощадить американському уряду мільйони доларів щорічно на транзитних зборах.

Нові правила поширюються на весь державний флот Сполучених Штатів, включно з військовими та цивільними суднами. Про це повідомляється на офіційній сторінці Державного департаменту США в соцмережі "X".

"Уряд Панами погодився більше не стягувати плату за транзит Панамським каналом кораблів та суден, які належать уряду Сполучених Штатів. Відтепер такі судна можуть проходити Панамським каналом безоплатно, щорічно заощаджуючи уряду США мільйони доларів", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Держдепу США в "Х"

За новими правилами, кораблі та судна уряду США зможуть вільно проходити через стратегічно важливий водний шлях, що з'єднує Атлантичний та Тихий океани.

Оголошення про нові правила прозвучало після зустрічі державного секретаря США Марко Рубіо з президентом Панами Хосе Раулем Муліно під час його візиту до Центральної Америки.

Нагадаємо, епопея із Панамським каналом почалася ще до інавгурації Дональда Трампа, коли він заявив про можливість військового чи економічного тиску з метою взяти під контроль Гренландію та Панамський канал.

Напередодні президент США Дональд Трамп публічно висловлював занепокоєння щодо китайського впливу на канал. За його словами, Китай фактично контролює цю важливу водну артерію, хоча формально вона йому не належить. Трамп звинуватив Панаму в порушенні угод і пригрозив "чимось серйозним".

Пізніше президент Панами заявив, що країна не продовжуватиме меморандум про взаєморозуміння від 2017 року щодо участі в китайській ініціативі "Один пояс, один шлях". За його словами, Панама прагне нових інвестицій від США, зокрема в інфраструктурні проєкти.

Раніше "Телеграф" писав, що в США висунули Панамі ультиматум щодо Панамського каналу. Вимоги до панамського уряду озвучив новий державний секретар США Марко Рубіо.