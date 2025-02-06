Лютий — завжди найкритичніший. В Раді пояснили, чи чекати новий глобальний блекаут

Найближчі 30 днів будуть дуже складними, каже Олексій Кучеренко

Занадто нервова реакція НЕК "Укренерго" на прогнози експертів щодо вимикання світла у разі похолодання до -15 С° не викликає упевненості в тому, що блекаутів вдасться уникнути, якщо температура повітря суттєво знизиться.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів народний депутат України, перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко. Він пояснив, за рахунок чого енергетики будуть виправляти ситуацію.

— Мені здається, будуть все робити, щоб ніяк не чіпати населення, бо напружена дуже соціальна ситуація, — каже нардеп. — Якщо буде дефіцит газу — будуть "торбити" бізнес, промисловість, бюджет… Тут накладається додатковий фактор — воєнний, ракетний. Бо одна справа, коли [росіяни] б'ють по енергетичній інфраструктурі, інша — коли по газовій. Наскільки можна цю інфраструктуру вивести одним ударом з ладу — запитання. Ми ще такого не бачили, бо били в основному по сховищах на заході, але зараз інформація, що вони намагаються бити по родовищах, по видобутку.

Якщо буде тимчасовий провал у видобутку газу — на певний час може виникнути дефіцит і тоді щодоби складатимуть свій баланс, дуже залежний від температури і кількості газу у підземних сховищах. Але скільки газу реально видобуто і закачано у ПСГ невідомо, бо "Укргазвидобування" та "Укртрансгаз" маніпулюють цифрами, пояснює перший заступник голови парламентського комітету.

— Я вже нікому там не вірю, тому в мене складається враження: навіть якщо будуть якісь проблеми, вони не матимуть глобального характеру. Можуть бути локальні проблеми. Не буде блекаутів національного масштабу, як 2022 року. Навіть якщо буде декілька днів з нічними морозами — це все одно не люта зима. Хоча дійсно, для нас лютий — завжди найкритичніший. Та й перша декада березня, — додав нардеп.

Він нагадав флешмоб березня 2018 року "Прикрути", який підтримав тодішній президент Петро Порошенко, спрямований на зниження температури повітря в будинках і економію природного газу, якого бракувало навіть при транзиті блакитного палива і закачаних підземних газосховищах (після програшу у Стокгольмському арбітражі "Газпром" знизив тиск у нашій газотранспортній системі. — Ред.), коли вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі.

— Тому не хочу панічних настроїв, зараз і так всім вистачає психологічного тиску, — підсумував Олексій Кучеренко.

Нагадаємо, голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв розповів "Телеграфу", що в лютому очікується похолодання, тож стабілізаційні графіки відключень світла запровадять знову.