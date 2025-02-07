Стратегія — проти "м’ясних атак". Британський генерал дав прогноз по війні в Україні на найближчі місяці

Якщо Трамп змусить Україну піти на угоду з Росією, це дасть Путіну бажане

Навіть попри заяви президента США Дональда Трампа про припинення війни в Україні за один або 100 днів, ситуація на фронті у найближчі тижні та місяці буде залишатися надзвичайно складною для ЗСУ. Однак при цьому російські окупанти будуть нести величезні втрати.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів британський генерал у відставці, колишній заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Річард Ширрефф. Він дав прогноз на рівень втрат ворога у найближчі чотири місяці.

Більше читайте на сайті Телеграф у публікації: "Заморозка війни може не спрацювати, а зупинити Путіна можна за однієї умови, – британський генерал".

— Очевидно, що ситуація на полі бою надзвичайно складна. Росіяни продовжують нескінченні "м’ясні атаки" і, схоже, повільно, але поступово просуваються вперед, — каже військовий експерт. — Росія при цьому зазнає серйозних втрат. Я бачив дані, які свідчать, що при нинішньому рівні втрат до травня, коли росіяни святкуватимуть "день перемоги", вони втратять мільйон військових у війні проти України. Російська економіка також дуже сильно страждає.

На думку британського генерала зараз все зводиться до того, хто першим "кліпне".

— У мене нема жодних сумнівів, що Україна продовжить боротися. Всі мої українські друзі кажуть: "Ми будемо воювати незалежно від підтримки наших партнерів". Отже, питання в тому, наскільки партнери України готові до цього. І, звичайно, тепер усе залежить від нового президента США Дональда Трампа, — наголошує Річард Ширрефф.

Він припустив, що за президентства Джо Байдена Україна не отримала б усього необхідного для перемоги.

— Адже потрібна чітка стратегія Заходу, НАТО на чолі зі США, яка передбачає надання Україні всіх засобів для розгрому Росії. Це постачання озброєння, навчання, підтримка. Це також вимагає реформування Збройних сил України та ухвалення дуже жорстких рішень щодо мобілізації.

Але головне — це стратегія, і наразі, на мою думку, її бракує. Трамп, як ми знаємо, казав, що зможе завершити війну за один день. Та вже визнав, що це неможливо і тепер говорить: "Дайте мені шість місяців", — продовжує генерал у відставці.

Він висловив сподівання, що Трамп усвідомлює: якщо покине Україну і змусить її піти на угоду, яка фактично дасть Путіну бажане, це стане катастрофою не лише для України, а й для самого Трампа.

— Адже це продемонструє слабкість Америки, принизить її у той момент, коли Трамп хоче довести, що Америка знову велика, сильна. Що сам Трамп сильний. Можливо, в непередбачуваності Трампа є простір для оптимізму, — підсумував Річард Ширрефф.

Нагадаємо, спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що "мирний план" представить сам Дональд Трамп. А сам Келлог на Мюнхенській безпековій конференції лише проведе дискусії із лідерами Європейського Союзу.