Стратегия — против "мясных атак". Британский генерал дал прогноз по войне в Украине на ближайшие месяцы

Если Трамп заставит Украину пойти на соглашение с Россией, это даст Путину желаемое

Даже несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о прекращении войны в Украине за один или 100 дней, ситуация на фронте в ближайшие недели и месяцы будет оставаться чрезвычайно сложной для ВСУ. Однако при этом российские оккупанты будут нести огромные потери.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал британский генерал в отставке, бывший заместитель Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф. Он дал прогноз на уровень потерь врага в ближайшие четыре месяца.

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— Очевидно, что ситуация на поле боя очень сложная. Россияне продолжают бесконечные "мясные атаки" и, похоже, медленно, но уверенно продвигаются вперед, говорит военный эксперт. — Россия при этом несет серьезные потери. Я видел данные, свидетельствующие, что при нынешнем уровне потерь к маю, когда россияне будут праздновать "день победы", они потеряют миллион военных в войне против Украины. Российская экономика тоже очень сильно страдает.

По мнению британского генерала, сейчас все сводится к тому, кто первым "моргнет".

— У меня нет сомнений, что Украина продолжит бороться. Все мои украинские друзья говорят: "Мы будем воевать независимо от поддержки наших партнеров". Итак, вопрос состоит в том, насколько партнеры Украины готовы к этому. И, конечно, теперь все зависит от нового президента США Дональда Трампа, — отмечает Ричард Ширрефф.

Он предположил, что при президентстве Джо Байдена Украина не получила всего необходимого для победы.

— Нужна ведь четкая стратегия Запада, НАТО во главе со США, которая предусматривает предоставление Украине всех средств для разгрома России. Это поставки вооружения, обучение, поддержка. Это также требует реформирования Вооруженных сил Украины и принятия жестких решений по мобилизации.

Но главное — это стратегия, и сейчас, на мой взгляд, ее не хватает. Трамп, как мы знаем, говорил, что сможет завершить войну в один день. Но уже признал, что это невозможно и теперь говорит: "Дайте мне шесть месяцев", — продолжает генерал в отставке.

Он выразил надежду, что Трамп отдает себе отчет: если бросит Украину и заставит ее пойти на соглашение, которое фактически даст Путину желаемое, это станет катастрофой не только для Украины, но и для самого Трампа.

— Это продемонстрирует слабость Америки, унизит ее в тот момент, когда Трамп хочет доказать, что Америка снова великая, сильная. Что сам Трамп силен. Возможно, в непредсказуемости Трампа есть простор для оптимизма, — подытожил Ричард Ширрефф.

Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что "мирный план" представит сам Дональд Трамп. А сам Келлог на Мюнхенской конференции только проведет дискуссии с лидерами Европейского Союза.