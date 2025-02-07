Справедливість є: у Закарпатській справі новий вирок — трійця ґвалтівників відправиться за ґрати

3,5 роки знадобилось судовій системі

У п'ятницю, 7 лютого 2025 року, була поставлена крапка в так званій Закарпатській справі. 3,5 роки знадобилось судовій системі, щоб визначитися з покаранням для трьох юнаків, які вчинили наругу над своєю знайомою. Цього разу вирок – реальне покарання у вигляді 6-річного позбавлення волі.

"Телеграф" з самого початку слідкував за гучною справою, в основу якої лягли події серпня 2021 році у селі Верхні Ворота, що на Закарпатті. Тоді місцеві мешканці – два брати та їх приятель – познущались зі знайомої дівчини, яку запросили в гості. Процес частково зафільмували, а потім розповсюдили в Інтернеті та серед учнів школи.

Дії юнаків спочатку були кваліфіковані за ч. 3 ст. 152 ККУ, тобто як "зґвалтування неповнолітньої групою осіб", а згодом справу розглядали вже за ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України – "групове сексуальне насильство".

Коли справа дійшла до суду, то перший вирок був умовним (5 років позбавлення волі, але хлопців було звільнено від покарання з іспитовим терміном 2 роки) і викликав обурення серед громадськості. Далі була апеляція й повторний розгляд справи у суді першої інстанції, що розпочався у вересні 2023 року. Відтоді минуло 682 дні, протягом яких за права дівчини боролась команда юридичної компанії "Міллер" у складі Наталії Баранової та Іллі Воробйова, адвокаток Роксоляни Гери та Марти Змислої, а також прокурорів Офісу Генерального прокурора.

"Новий процес не був легким і був справжньою перевіркою на міцність на шляху до справедливості. Опоненти намагалися затягнути його всіма можливими способами: незаконною мобілізацією 18-річних обвинувачених Обухівським ТЦК, відводами суддів, змінами адвокатів, раптовими "хворобами". Але ми витримали всі ці випробування, залучили суспільну підтримку. За добу в Міноборони відреагували на незаконну мобілізацію обвинувачених та відмовили їм. Ми не залишали без реакції кожне зловживання обвинувачених та їхніх адвокатів, і врешті не дали затягнути справу, відправити її на новий судовий розгляд та здобули перемогу", – йдеться у повідомленні на сторінці юридичної компанії.

Як повідомила в коментарі "Телеграфу" адвокатка юридичної компанії "Міллер" Наталія Баранова, хлопців визнали винними у груповому сексуальному насильстві, тобто за ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України.

"Кожному з обвинувачених призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі (максимум за цією статтею 7 років за ґратами – Авт.). Підстав для звільнення обвинувачених від покарання з іспитовим строком — суд не встановив. Крім того, було частково задоволено цивільний позов потерпілої сторони, а саме стягнуто 300 тисяч гривень із 450 тис. гривень заявлених, оскільки частину обвинувачені вже відшкодували. Хлопців взяли під варту в залі суду", — пояснила Баранова.

Адвокатка також припустила, що з високою ймовірністю обвинувачені будуть оскаржувати вирок. Через те, що розглядалась справа у закритому режимі наразі невідомо, чи визнали обвинувачені вину.

У Офісі Генерального прокурора також повідомили, що вирок суду у Закарпатській справі набере чинності після закінчення строку на подання апеляційної скарги (закон відводить на це 30 днів — Авт.) за умови його оскарження.

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