Справедливость есть: в Закарпатском деле новый приговор — троица насильников отправится за решетку

3,5 года понадобилось судебной системе

В пятницу, 7 февраля 2025 года, была поставлена точка по так называемому Закарпатскому делу. 3,5 года понадобилось судебной системе, чтобы определиться с наказанием для трех юношей, совершивших надругательство над своей знакомой. В этот раз приговор – реальное наказание в виде 6-летнего лишения свободы.

"Телеграф" с самого начала следил за громким делом, в основу которого легли события августа 2021 года в селе Верхние Ворота на Закарпатье. Тогда местные жители – два брата и их приятель – поиздевались над знакомой девушкой, которую пригласили в гости.

Процесс частично сняли, а затем распространили в Интернете и среди учеников школы. Действия юношей первоначально были квалифицированы как по ч. 3 ст. 152 УКУ, то есть как "изнасилование несовершеннолетней группой лиц", а затем дело рассматривали уже по ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса Украины – "групповое сексуальное насилие".

Когда дело дошло до суда, то первый приговор был условным (5 лет лишения свободы, но парни были освобождены от наказания с испытательным сроком 2 года) и вызвал возмущение среди общественности. Далее последовали апелляция и повторное рассмотрение дела в суде первой инстанции, который начался в сентябре 2023 года. С тех пор прошло 682 дня, за которые за права девушки боролась команда юридической компании "Миллер" в составе Натальи Барановой и Ильи Воробьева, адвокаток Роксоляны Геры и Марты Смыслой, а также прокуроров Офиса Генерального прокурора.

"Новый процесс не был легким и был настоящей проверкой на прочность на пути к справедливости. Оппоненты пытались затянуть его всеми возможными способами: незаконной мобилизацией 18-летних обвиняемых Обуховским ТЦК, отводами судей, переменами адвокатов, внезапными болезнями. Но мы выдержали эти испытания, привлекли общественную поддержку. Через сутки в Минобороны отреагировали на незаконную мобилизацию обвиняемых и отказали им. Мы не оставляли без реакции каждое злоупотребление обвиняемых и их адвокатов, и, наконец, не дали затянуть дело, отправить его на новое судебное разбирательство и одержали победу", – говорится в сообщении на странице юридической компании.

Как сообщила в комментарии "Телеграфу" адвокат юридической компании "Миллер" Наталья Баранова, мужчин признали виновными в групповом сексуальном насилии, то есть по ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса.

"Каждому из обвиняемых назначено наказание в виде я в виде 6 лет лишения свободы (максимум по этой статье 7 лет за решеткой – Авт.). Оснований для освобождения обвиняемых от наказания с испытательным сроком — суд не установил. Кроме того, был частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны, а именно взыскано 300 тысяч гривен с 450 тыс. гривен заявленных, поскольку часть обвиняемые уже возместили. Фигурантов взяли под стражу в зале суда", — объяснила Баранова.

Адвокат также предположила, что с высокой вероятностью обвиняемые будут оспаривать приговор.