Власник "Трухи" виділив мільйон грн на підтримку медіа в Україні

Допомогу отримають Bihus.Info, Hromadske, "Слідство Інфо", "Дзеркало тижня"

Власник каналу "Труха" Максим Лавриненко виділив 1 мільйон гривень власних коштів на підтримку українських медіа, які втратили фінансування через призупинення президентом США Дональдом Трампом діяльності Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Він закликав українців долучитися до його ініціативи.

Лавриненко зазначив, що вільна українська журналістика залишилась без фінансової підтримки саме в той час, коли незалежна журналістика вкрай необхідна Україні. Зокрема він виділив гроші журналістам Bihus.Info, які викривають корупцію та зловживання. Також, допомогу від власника "Трухи" отримають Hromadske, "Слідство Інфо", "Дзеркало тижня".

"Закликаю вас, по мірі можливості, також вносити свій внесок у свободу слова, бо без незалежного ЗМІ наш внутрішній ворог буде лише посилювати свій вплив", — наголосив Лавриненко.

Нагадаємо, Дональд Трамп призупинив діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яке відповідало за надання закордонної допомоги. В Україні USAID надавав підтримку не лише незалежним ЗМІ, але також й іншим стратегічним напрямкам розвитку держави. Серед пріоритетних сфер співробітництва був економічний поступ, демократичні процеси, врядування, енергетична безпека, медицина та соціальна політика. За час роботи агентство інвестувало в українські проєкти мільярди доларів.

Як повідомляв "Телеграф", адміністрація Трампа різко скоротила кількість співробітників USAID. Там залишають менше ніж 300 співробітників, решту відправили у відпустку.