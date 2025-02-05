Зірка та півмісяць на шевроні української бригади: чий герб став символом 54 ОМБр (фото, відео)

Гасло бригади "През шаблі маєм право"

Українська військова геральдика часто наслідує герби відомих особистостей з історії України. 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи Сухопутних військ ЗСУ отримала назву на честь визначного українського військового та політичного діяча, гетьмана Війська Запорозького. Тому на її символіці — саме цей знак.

На шевроні бригади зображено герб "Курч", який раніше використовували волинські князі Курцевичі, нащадки Гедиміновичів. Цей герб став символом не лише шляхетних родів Польщі, Литви, Білорусі та України, але й самого гетьмана Мазепи. Девізом бригади обрано рядок із думи Івана Мазепи "През шаблі маєм право". Цей заклик нагадує про готовність боронити свої права та свободи зі зброєю в руках.

Символіка 54 ОМБр ім. Івана Мазепи

Герб "Курч"

Деякі підрозділи в середині бригади мають свої шеврони. Зокрема це батальйони К-2 та "Донбас"

Шеврон 46 окремого штурмового батальйону «Донбас»

Шеврон батальйону К-2 54 ОМБр

Історія 54-ї бригади

Основне місце дислокації бригади — місто Бахмут Донецької області, підпорядкування — оперативне командування "Схід". 6 травня 2020 року бригада офіційно отримала почесну назву на честь Івана Мазепи. За віддану службу та мужність під час виконання бойових завдань 6 грудня 2022 року Президент України Володимир Зеленський відзначив 54-ту бригаду почесною відзнакою "За мужність та відвагу". Під час повномасштабного вторгнення бригада брала участь у боях у Красногорівці, Соледарі, Мар'їнці, Сіверську тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав про шеврон із золотим вістрям стріли. Знак розрізнення 57 окремої мотопіхотної бригади теж містить герб — кошового отамана Костя Гордієнка.