Стало відомо, про яке завершення бойових дій 12 лютого говорив нардеп Гончаренко

Очікується перша зустріч очільника МЗС із призначеним держсекретарем США

У середу, 12 лютого, на зустрічі міністрів закордонних справ України, Франції, Польщі, Італії, Німеччини, Великої Британії, Іспанії та США головною темою буде Україна. Про це "Телеграфу" повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, на зустрічі зокрема буде присутній держсекретар США Марко Рубіо.

"Фактично це перша європейська поїздка Рубіо", — говорить Гончаренко. Нардеп минулого тижня заявив, що "ми стоїмо на порозі значної спроби зупинити бойові дії". В якості доказів Гончаренко звернув увагу, що і Київ, і Москва дещо пом’якшили свої позиції з приходом нової адміністрації в США.

Слід зазначити, що у п’ятницю, 7 лютого, в українському МЗС повідомили, що готуються до зустрічі міністра Андрія Сибіги з держсекретарем США.

"Робота ведеться, є попередня дата контакту, але я не буду забігати наперед. Давайте дочекаємося, коли він відбудеться", — повідомив речник відомства Георгій Тихий.

На той момент не була підтверджена участь Рубіо на зустрічі із міністрами в Парижі.

"Телеграф" звернувся за коментарем в МЗС. Але там відповідь наразі не надали. Варто також уточнити, що паралельно з цим 12 лютого відбудеться зустріч голів Міноборони у форматі "Рамштайн". Участь в ній має прийняти й новий голова Пентагону Піт Гегсет. Однак головувати цього разу на "Рамштайні" буде Велика Британія, а не США.

В цілому така концепція вписується в спробу нової Адміністрації США більше залучити до допомоги Україні партнерів з європейського континенту, вивільнивши власні ресурси.

Раніше "Телеграф" писав, що на наступному "Рамштайні" головуватиме вже не США. Ще раніше заявляли, що формат зустрічі через політику новообраного президента США може змінитись.