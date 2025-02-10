Стало известно, о каком завершении боевых действий 12 февраля говорил нардеп Гончаренко

Ожидается первая встреча главы МИД с назначенным госсекретарем США

В среду, 12 февраля, на встрече министров иностранных дел Украины, Франции, Польши, Италии, Германии, Великобритании, Испании и США главной темой станет Украина. Об этом "Телеграфу" сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, на встрече будет присутствовать госсекретарь США Марко Рубио.

"Фактически это первая европейская поездка Рубио", — говорит Гончаренко. Нардеп на прошлой неделе заявил, что "мы стоим на пороге значительных попыток остановить боевые действия". В качестве доказательств Гончаренко обратил внимание, что и Киев, и Москва несколько смягчили свои позиции с приходом новой администрации в США.

Следует отметить, что в пятницу, 7 февраля, в украинском МИД сообщили, что готовятся ко встрече министра Андрея Сибиги с госсекретарем США.

"Работа ведется, есть предварительная дата контакта, но я не буду забегать вперед. Давайте дождемся, когда он состоится", — сообщил представитель ведомства Георгий Тихий.

В то время не было подтверждено участие Рубио на встрече с министрами в Париже.

"Телеграф" обратился за комментарием в МИД. Но там ответ пока не дали. Следует также уточнить, что параллельно с этим 12 февраля состоится встреча глав Минобороны в формате "Рамштайн". Участие в ней должен принять и новый глава Пентагона Пит Хегсет. Однако председательствовать в этот раз на "Рамштайне" будет Великобритания, а не США.

В целом, такая концепция вписывается в попытку новой Администрации США больше привлечь к помощи Украине партнеров с европейского континента, высвободив собственные ресурсы.

Ранее "Телеграф" писал, что на следующем "Рамштайне" будет председательствовать уже не США. Еще раньше заявляли, что формат встречи из-за политики новоизбранного президента США может измениться.