Скільки ракетних систем зараз розробляють в Україні? Військовий експерт дав відповідь

Оборонка нашої країни не стоїть на місці

Україна має п'ять власних розробок ракетного озброєння, зокрема балістичного. Три з них вже пройшли випробування та перебувають на стадії виробництва.

Відтак удари по російських об'єктах будуть більш чутливими. Про це Сергій Братчук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії розповів в етері КИЇВ24.

"Якщо ми говоримо про наші ракетні розробки, принаймні публічно сьогодні як мінімум вже повідомлялося про п'ять проєктів українських саме зі створення ракет, в тому числі й балістичних. Наскільки мені відомо, три з них точно вже у виробництві", – сказав він.

Братчук пояснив, що розробки вже пройшли випробування, що підтвердили їхню якість. Тепер мова йде про їх виробництво у кількості, достатній, щоб завдавати ударів по російських об'єктах не час від часу, а згідно з чіткою стратегією. Ці удари будуть більш чутливими ніж сьогодні, зокрема для нафтової промисловості та економіки Росії.

"Хоча сьогодні ті технічні засоби, засоби ураження, які в нас є, вони багато в чому українські. Це наша відповідь, саме українська. Ми опираємося і б'ємося тим, що в нас наразі є, не стоїмо на місці. Принаймні наша оборонка точно розвивається", – резюмував експерт.

Нагадаємо, Україна нарощує оборонне виробництво та планує виготовити 30 тисяч далекобійних дронів і 3 тисячі крилатих ракет та ракет-дронів. На посилення оборонної промисловості та забезпечення армії цьогоріч виділено рекордний бюджет – понад 2,2 трильйона гривень.