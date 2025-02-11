Російські війська сповільнили темпи просування до мінімальних показників літа

На це могло вплинути одразу кілька факторів

Росіяни різко скоротили темпи наступу своїх військ відразу на кількох напрямках. Показники просування та захоплення українських територій опинилися на мінімальній позначці, починаючи з червня 2024 року.

Про це свідчить аналіз, здійснений ресурсом "Агентство". Це може бути пов’язане з певними успіхами ЗСУ на Курщині, що і стало основною причиною уповільнення просування військових РФ.

Відомо, що за минулий тиждень із 3 по 9 лютого російські війська захопили 19,5 кв км території України. Найбільше вони просунулися на північній ділянці фронту у напрямку Куп’янська (Харківська область) та Лимана (Донецька область). Тут їм удалося захопити 11,55 кв км.

Лиман

Ще 5,65 кв км російські війська захопили в районі Часового Яру та Торецька. Відомо, що Часів Яр частково контролюється українськими військами, а частково - російськими. Торецьк же знаходиться у "сірій зоні".

Часів Яр

Часів Яр

Торецьк

Торецьк

Це найнижчі темпи просування російських військ в Україні з червня минулого року. Тоді за тиждень із 24 по 30 червня під контроль російських військ перейшло 15,2 кв км.

Таке уповільнення експерти пов’язують із системними проблемами у російській армії — виснаженням запасів бронетехніки, нестачею особового складу та низькою якістю підготовки бійців.

Також "затишшя" на фронті може бути пов’язане з певними успіхами ЗСУ у Курській області — тут російській армії за тиждень вдалося повернути під контроль Росії всього 0,7 кв км території.

Нагадаємо, зараз Україна утримує під своїм контролем приблизно 420 квадратних кілометрів Курської області РФ. Раніше ми розповіли про те, що зараз відбувається у Курській області. Днями росіяни заявили, що Сили оборони України нібито пішли у новий наступ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що бої в Курській області тривають уже півроку, і ця операція ЗСУ стала унікальною. Те, що вважалося неможливим, сталося і ЗСУ практично без опору змогли зайняти низку важливих прикордонних населених пунктів.