Российские войска замедлили темпы продвижения до минимальных показателей лета

На это могло повлиять сразу несколько факторов

Россияне резко сократили темпы наступления своих войск сразу на нескольких направлениях. Показатели продвижения и захвата украинских территорий оказались на минимальной отметке начиная с июня 2024 года.

Об этом свидетельствует анализ, проведенный ресурсом "Агентство". Это может быть связано с определенными успехами ВСУ на Курщине, что и послужило основной причиной замедления продвижения военных РФ.

Известно, что за минувшую неделю с 3 по 9 февраля российские войска захватили 19,5 кв км территории Украины. Значительнее всего они продвинулись на северном участке фронта в направлении Купянска (Харьковская область) и Лимана (Донецкая область). Здесь им удалось захватить 11,55 кв км.

Купянск

Лиман

Еще 5,65 кв км российские войска захватили в районе Часова Яра и Торецка. Известно, что Часво Яр частично контролируется украинскими войсками, а частично — российскими. Торецк же находится в "серой зоне".

Часов Яр

Часов Яр

Торецк

Торецк

Это самые низкие темпы продвижения российских войск в Украине с июня прошлого года. Тогда за неделю, с 24 по 30 июня, под контроль российских войск перешло 15,2 кв км.

Такое замедление эксперты связывают с системными проблемами в российской армии — истощением запасов бронетехники, нехваткой личного состава и низким качеством подготовки бойцов.

Также "затишье" на фронте может быть связано с определенными успехами ВСУ в Курской области — здесь российской армии за неделю удалось вернуть под контроль России всего 0,7 кв км территории.

Напомним, в настоящий момент Украина удерживает под своим контролем примерно 420 квадратных километров Курской области РФ. Ранее мы рассказали о том, что сейчас происходит в Курской области. На днях россияне заявили, что Силы обороны Украины якобы пошли в новое наступление.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что бои в Курской области длятся уже полгода и эта операция ВСУ стала уникальной. То, что считалось невозможным, случилось и ВСУ практически без сопротивления смогли занять ряд важных пограничных населенных пунктов.