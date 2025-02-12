"М'ясних штурмів" більше не буде? Військові експерти пояснили нову тактику росіян

Ворог постійно намагається виснажити нашу оборону, однак зазнає величезних втрат

Російські окупанти на багатьох ділянках фронту відмовились від тактики "м’ясних штурмів" на користь більш організованих, але затяжних операцій. Як наслідок — кількість щоденних атак зменшилась зі 150 до 80-100, проте їхня інтенсивність значно зросла.

В коментарі "Телеграфу" голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко пояснив зміну тактики ворога. За його словами, противник перейшов до створення механізованих ударних груп.

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— Замість простих піхотних сутичок ми бачимо складні бої з використанням бронетехніки, важкої артилерії та ракетних систем, — каже військовий експерт. — Кожна атака стала довшою, ворог постійно підтягує резерви, маневрує, намагається виснажити нашу оборону.

Статистика втрат противника підтверджує зміну тактики. Якщо раніше українські Сили оборони знищували три-п’ять російських танків на день, то тепер цей показник сягає 20 одиниць. Раніше росіяни взагалі майже не використовували танки через їхній дефіцит. Тепер бачимо, що вони кинули в бій всі накопичені резерви.

Схожа ситуація з автотранспортом. Раніше Генштаб звітував про знищення 50-80 машин, а зараз цей показник досягає 150-160 авто.

— А ще сьогодні [станом на 11 лютого] ми знищили 44 артилерійські установки противника — це можна порівняти з втратою цілої артилерійської бригади за добу, — наголошує Тимочко.

Показовою також є статистика людських втрат ворога. Як пояснив "Телеграфу" речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, січень 2025-го став рекордним. За попередніми підрахунками, понад 300 російських військових гине на кожен квадратний кілометр фронту, що вони намагаються захопити. Для порівняння: на початку 2024 року цей показник становив 120 "багнетів", потім 140–150, а тепер зріс удвічі.

— Для будь-якої іншої армії світу такі втрати означали б негайне припинення наступу. Але не для російської. Їхнє командування продовжує кидати свої підрозділи в бій, сподіваючись, що нова тактика врешті-решт спрацює, — зазначає Тимочко.

Раніше він пояснив "Телеграфу", чому ЗСУ відкрили новий фронт на Курщині.