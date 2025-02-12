"М'ясних штурмів" більше не буде? Військові експерти пояснили нову тактику росіян
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Ворог постійно намагається виснажити нашу оборону, однак зазнає величезних втрат
Російські окупанти на багатьох ділянках фронту відмовились від тактики "м’ясних штурмів" на користь більш організованих, але затяжних операцій. Як наслідок — кількість щоденних атак зменшилась зі 150 до 80-100, проте їхня інтенсивність значно зросла.
В коментарі "Телеграфу" голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко пояснив зміну тактики ворога. За його словами, противник перейшов до створення механізованих ударних груп.
Більше читайте у публікації: "Наслідки нової зброї чи "пауза" росіян? Військові про те, що стоїть за вдалими контратаками ЗСУ".
— Замість простих піхотних сутичок ми бачимо складні бої з використанням бронетехніки, важкої артилерії та ракетних систем, — каже військовий експерт. — Кожна атака стала довшою, ворог постійно підтягує резерви, маневрує, намагається виснажити нашу оборону.
Статистика втрат противника підтверджує зміну тактики. Якщо раніше українські Сили оборони знищували три-п’ять російських танків на день, то тепер цей показник сягає 20 одиниць. Раніше росіяни взагалі майже не використовували танки через їхній дефіцит. Тепер бачимо, що вони кинули в бій всі накопичені резерви.
Схожа ситуація з автотранспортом. Раніше Генштаб звітував про знищення 50-80 машин, а зараз цей показник досягає 150-160 авто.
— А ще сьогодні [станом на 11 лютого] ми знищили 44 артилерійські установки противника — це можна порівняти з втратою цілої артилерійської бригади за добу, — наголошує Тимочко.
Показовою також є статистика людських втрат ворога. Як пояснив "Телеграфу" речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, січень 2025-го став рекордним. За попередніми підрахунками, понад 300 російських військових гине на кожен квадратний кілометр фронту, що вони намагаються захопити. Для порівняння: на початку 2024 року цей показник становив 120 "багнетів", потім 140–150, а тепер зріс удвічі.
— Для будь-якої іншої армії світу такі втрати означали б негайне припинення наступу. Але не для російської. Їхнє командування продовжує кидати свої підрозділи в бій, сподіваючись, що нова тактика врешті-решт спрацює, — зазначає Тимочко.
Раніше він пояснив "Телеграфу", чому ЗСУ відкрили новий фронт на Курщині.