Не только колбаса по 2,20. Историк назвал пять причин, почему украинцы верят российской пропаганде

Украинцам навязывали российские тезисы, что НАТО, Европа, Запад – это враг

Часть украинцев поверили мифам российской пропаганды о восстановлении СССР, где всем было хорошо жить, а килограмм вареной колбасы стоил 2 руб. 20 копеек. Однако только этими причинами отказ от украинской независимости в пользу России не исчерпывается.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал украинский историк, педагог и блогер Виталий Дрибница. Он объяснил, чем еще объясняется переход части украинцев в сторону врага.

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– Любое явление, особенно общественное, историческое имеет много причин. Это и близость к границе, определенные исторические традиции и недолгое существование украинской государственности. Одно поколение. Этого мало для того, чтобы развенчать русские мифы и поверить в собственные объединяющие нас мифы, – говорит историк.

Еще одним из факторов он назвал тоску по "совку".

– А поскольку его нет (украинцы это понимают), то для части граждан именно Россия является виртуальным образом того Советского Союза. Желая вернуться в Советский Союз, на самом деле они возвращаются в современную Россию, которая вовсе не Советский Союз. Но у них такое представление, что Россия – это некий Советский Союз, где в молодости все было хорошо и колбаса по 2,20, – добавляет блоггер.

Плюс он не снимает со счета безумную антиукраинскую, украинофобскую пропаганду, навязывание своего "русского мира".

– Туда вкладывали огромные деньги. И это же не только антиукраинская пропаганда была, но и антинатовская, антиевропейская, антицивилизационная, – заключает Виталий Дрибница.

Напомним, ранее "Телеграф" развеял миф, что Россия всегда была в Крыму.