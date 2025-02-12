Вперше в історії: Німеччина видасть Україні чоловіка, який тікав від призову

Особисті дані чоловіка не розголошуються

Німецька Феміда вперше підтримала екстрадицію українця, який тікав від призову. Федеральний верховний суд дозволив повернути в Україну чоловіка, який відмовлявся від військової служби через особисті переконання.

Українські правоохоронці розшукують його через погрози та напад на поліцейського в медзакладі. Про це повідомляє MDR.

Як пише видання, Федеральний верховний суд підкреслив, що особисті переконання не можуть завадити поверненню людини в Україну, особливо коли країна воює проти агресора. Ні закони Німеччини, ні правила Європейського Союзу не забороняють екстрадицію в таких випадках.

За словами MDR, рішення ухвалили після звернення Вищого земельного суду Дрездена, який запитав думку Федерального верховного суду щодо можливості екстрадиції. Судді наголосили, що право відмовитися від військової служби не безмежне.

Чоловік, особисті дані якого не розголошуються, переховувався в Німеччині й пояснював свою відмову служити особистими переконаннями. Він стверджував, що проти участі в бойових діях. За словами втікача, після російського вторгнення йому відмовили в праві не служити, тому він залишив країну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Швейцарія може висилати чоловіків в Україну. У країні вважають, що призовники це не біженці.