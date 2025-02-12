Впервые в истории: Германия выдаст Украине мужчину, бежавшего от призыва

Личные данные мужчины не разглашаются

Немецкая Фемида впервые поддержала экстрадицию убегающего от призыва украинца. Федеральный верховный суд разрешил вернуть в Украину мужчину, который отказывался от военной службы по личным убеждениям.

Украинские правоохранители разыскивают его из-за угроз и нападения на полицейского в медучреждении. Об этом сообщает MDR.

Как пишет издание, Федеральный верховный суд подчеркнул, что личные убеждения не могут помешать возвращению человека в Украину, особенно, когда страна воюет против агрессора. Ни законы Германии, ни правила Европейского Союза не запрещают экстрадицию в таких случаях.

По словам MDR, решение было принято после обращения Высшего земельного суда Дрездена, который спросил мнение Федерального верховного суда о возможности экстрадиции. Судьи подчеркнули, что право отказаться от военной службы не безгранично.

Человек, личные данные которого не разглашаются, скрывался в Германии и объяснял свой отказ служить личными убеждениями. Он утверждал, что против участия в боевых действиях. По словам беглеца, после российского вторжения ему отказали в праве не служить, поэтому он покинул страну.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Швейцария может высылать мужчин в Украину. В стране считают, что призывники – это не беженцы.