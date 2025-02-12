Путін може піти на Європу уже цього року: Зеленський пояснив, що на це вказує

Президент Зеленський розповів, що на це вказує

Росія може розпочати наступ на країни НАТО після навчань у Білорусі. Зокрема, може розпочатись вторгнення у Польщу та Литву уже в 2025 році.

Про це в інтервʼю The Guardian сказав президент України Володимир Зеленський. Відео інтерв'ю для західного видання оприлюднила пресслужба президента.

За словами глави держави, Росія планує збільшити свою армію на 150 тисяч військових, створивши 12-15 нових дивізій. Ці підрозділи, найімовірніше, проходитимуть підготовку на території Білорусі.

Зеленський нагадав, що саме після подібних навчань у 2022 році Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. "Якщо вони будуть тренуватися в Білорусі у 2025 році влітку або восени, то після цього можуть розпочати повномасштабне вторгнення. І питання – хто сказав, що вони підуть на Україну? Вони можуть піти на Польщу чи Литву", – наголосив президент.

Український лідер підкреслив, що нарощування російських збройних сил на тлі економічних проблем та санкцій свідчить про відсутність намірів вести діалог про мир.

Щодо безпеки європейського регіону, Зеленський зазначив, що сумарна чисельність європейських збройних сил наразі менша за російську армію. Він наголосив, що саме Україна наразі захищає всю Європу, тому підтримка нашої держави означає захист для всіх європейських держав.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що в цьому інтерв'ю Зеленський розповів, що спільного у Путіна і старого штучного інтелекту. Також він нагадав про невиконання домовленостей щодо обміну полоненими та пояснив відмову від ультиматумів.