Зеленський розповів, що спільного у Путіна і старого штучного інтелекту

Президент України нагадав про невиконання домовленостей щодо обміну полоненими та пояснив відмову від ультиматумів

Президент України Володимир Зеленський каже, що Володимиру Путіну подобається історія про Стамбульські домовленості. Хоча він те саме казав і про Мінські угоди.

Про це Зеленський сказав в інтервʼю The Guardian. Відео інтерв'ю Зеленського для західного видання оприлюднила пресслужба президента.

"Путіну дуже подобається ця історія. Про Туреччину, про ці зустрічі. Хоча якщо ви звернете увагу, то він те саме робив перед вторгненням. Зверніть увагу і проаналізуйте, скільки разів він казав одне те саме: 'Ми готові говорити тільки на основі Мінську, ми завжди були готові до миру, ми готові все погодити, але є Мінськ, Україна не хоче це робити". Те саме зараз з турецькою програмою", — акцентував глава держави.

За його словами, Путін розмовляє, як штучний інтелект 80-х років старого зразка. Він одну й ту саму методичку повторює, те саме було і тоді, зауважив він.

"Ми ж зустрічалися в Нормандії, ми ж зустрічалися у Франції, ми ж домовилися. Мінськ в тому вигляді, як підписаний — це зрадницька позиція, таким Мінськом ніхто не буде йти. Але йдімо до закінчення війни, беремо пункт обмін всіх на всіх, поїхали — поїхали", — сказав Зеленський.

Президент України додав, що тоді вони змогли домовитись. Мова йде про два пункти на першій же зустрічі.

"Ми з ним домовились, я був дуже радий, що ми домовились про два пункти. Там була складна історія про відведення військ. Я йому продемонстрував, що ми можемо тільки трішечки. І ми це зробили. І ми почали", — заявив він.

Зеленський сказав, що Путін не дотримував свого слова і не поміняв всіх людей. Він не віддав полонених.

"Хто заважав йому віддати полонених? В чому складність? Це залежало від нас? Ні. Від сепаратистів? Ні. Від його оточення в Кремлі? Ні. Від Сполучених Штатів, Європи? Кого він ще звинувачує? Обмін всіх на всіх — це було дуже просто продемонструвати політичну волю. І тим більше, що в Мінському документі написано про обмін. В чому була складність? Тобто він не хотів. І тому ніхто йому не вірив про ультиматуми в Туреччині. І я сказав, ми не підемо на жодні ультиматуми", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" писав про Зеленського, який заявив, що під час замаху на нього загинули люди в ОП.