"Дипломатична гра": ексглава МЗС розповів, як варто сприймати заяви Трампа

Нинішній президент США має своєрідний характер

Не всі заяви президента США Дональда Трампа варто сприймати серйозно. Крім того, з часткою скепсису варто ставитись до інформації про його симпатію до Володимира Путіна.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ (2007-2009) та експерт з міжнародних відносин Володимир Огризко в інтерв’ю "Телеграфу": "Трампу подобається підлабузництво Путіна, але це перший етап" — ексміністр Огризко про плани США та закінчення війни в Україні

"Поняття симпатія чи антипатія в політиці — це штука умовна. Симпатія до злочинця — очевидний іміджевий провал", — сказав він.

За його словами, ідея швидкої угоди з питання завершення війни в Україні виглядає краще на тлі всіх інших аргументів, але якщо її не буде досягнуто найближчим часом, то "все повернеться в інший бік".

Огризко наголошує, що далеко не всі заяви Трампа варто приймати серйозно, оскільки він схильний змінювати свою думку.

"Ви ж пам’ятаєте, що ми вже мали багато днів тому закінчити війну за 24 години? Але ж вона не закінчилася. Чому? Тому що, коли він сів у крісло президента, він зрозумів, що це тема далеко не однієї доби", — зазначив експерт.

Він також запропонував звернути увагу на слова спеціального представника з питань України та Росії Кіта Келлога, який зазначав, що Трамп може суттєво посилити санкції проти Росії. Те, що відбувається зараз, Огризко називає "дипломатичною грою", коли кожна сторона намагається показати чого вона хоче. А заразом, що буде, якщо інша сторона цього не зробить.

Як повідомлялося раніше, Трамп провів розмову з Путіним 12 лютого. Відразу після цього він зателефонував українському лідеру Володимиру Зеленському.