"Дипломатическая игра": экс-глава МИД рассказал, как стоит воспринимать заявления Трампа

У нынешнего президента США своеобразный характер

Не все заявления президента США Дональда Трампа стоит воспринимать всерьез. Кроме того, с долей скепсиса стоит относиться к информации о его симпатии к Владимиру Путину.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел (2007-2009) и эксперт по международным отношениям Владимир Огрызко в интервью "Телеграфу": "Трампу нравится подхалимство Путина, но это первый этап" — экс-министр Огрызко о планах США и окончании войны в Украине

"Понятия симпатия или антипатия в политике — это штука условная. Симпатия к преступнику – очевидный имиджевый провал", — сказал он.

По его словам, идея быстрого соглашения по вопросу завершения войны в Украине выглядит лучше на фоне всех остальных аргументов, но если оно не будет достигнуто в ближайшее время, то "все повернется в другую сторону".

Огрызко подчеркивает, что далеко не все заявления Трампа стоит принимать всерьез, поскольку он склонен менять своё мнение.

"Вы же помните, что мы уже должны были много дней назад закончить войну за 24 часа? Но ведь она не закончилась. Почему? Потому что, когда он сел в кресло президента, он понял, что это тема далеко не одних суток", — отметил эксперт.

Он также предложил обратить внимание на слова специального представителя по вопросам Украины и России Кита Келлога, который отмечал, что Трамп может существенно усилить санкции против России. Происходящее сейчас Огрызко называет "дипломатической игрой", когда каждая сторона пытается показать чего она хочет. А заодно, что будет, если другая сторона этого не сделает.

Как сообщалось ранее, Трамп провел разговор с Путиным 12 февраля. Сразу после этого он позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.