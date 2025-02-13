Директор платформи New Geopolitics Research Network, військовий аналітик Михайло Самусь про нові заяви Трампа та представників його админістрації

По ситуації і перспективах. Ті тези, які були проголошені вчора представниками адміністрації США і самим Трампом були відомі задовго до американських виборів і, особливо, в подальшому. Більш того, саме ці параметри й називалися найбільш реальними рамками можливої заморозки. Тому жодного сюрпризу і жодної несподіванки. Тепер, що далі. Це також є досить зрозумілим: Україна жодним чином не відмовляється від своїх суверенних територій (це абсолютно неможливо) і не відмовляється від вступу до НАТО (це питання потребує змін до Конституції, а це фізично важко уявити в поточних умовах). Більш того, ці питання (території і наш зовнішньополітичний курс чи внутрішня політика) не можуть бути предметом жодних переговорів чи угод з країною-агресором. Між тим, цілком можливе припинення вогню по лінії фронту, яка складається на даний момент. Без додаткових умов чи обговорень. Хоча є питання, які Путіну не вдасться обійти – обмін Курської області на території України (я би пропонував обмін на ЗАЕС з прилеглими територіями) і демілітаризація Криму і Чорного моря (інакше московія в умовах заморозки на суші негайно відновить домінування в Чорному морі). Ось тут треба дійсно попрацювати не лише з США, але й з чорноморськими країнами, особливо, з Туреччиною.

Що головне в цій ситуації для нас – зрозуміти, що ця заморозка під тиском Трампа – це період до 2-ї Великої російсько-української війни. Ця війна відбудеться з дуже високою ймовірністю, як тільки фактор Трампа зникне (і одночасно – не зникне фактор Путіна). Якщо це прийняти – тоді не буде емоційних гойдалок і вигоряння. Наш план – це підготовка до наступної війни.

А відтак – рекрутингова система має розбудовуватися активно з акцентом на мотивацію та військову підготовку всіх громадян України (створення Рекрутингового фонду одне з питань, яке потребує реалізації), корпусна структура ЗСУ має створюватися у найкоротші терміни (з швидким ліфтом нової генерації генералів, офіцерів, сержантів), Сили безпілотних систем розвиватися ще інтенсивніше, реформи в ОПК – здійснюватися радикально з акцентом на приватні компанії та ініціативи, військова юстиція має сформуватися в ефективну систему.

Паралельне наше завдання – нарешті розбудити Європу. США не будуть більше захищати європейців від московії. Це той параметр, який має стати центральним у формуванні системи безпеки і оборони Європи. Європейці мають сприйняти нарешті Україну як невід`ємну частину Європи, а не буфер, сіру зону чи предмет торгу з московією. Конкретно, Європа (разом з Україною) має негайно зосередитися на будівництві об`єднаних Сил оборони Європи, включно з силами стратегічного стримування. Європейські ССС мають включати: ядерні сили стримування, систему ПРО, ударний компонент далекого радіусу дії (крилаті, балістичні ракети, ударні дрони). Крім того – власна стратегічна розвідка та система управління.

Багато роботи, насправді. Але якщо цього не зробити, європейці й далі будуть лише стояти і просити, щоб їх пустили на переговори між США і московією. Не треба проситися – треба діяти.

Джерело: Facebook-сторінка Михайла Самуся.