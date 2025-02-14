Не для защиты неба: стало известно, как Украина будет применять истребители Mirage

Научный полуработник НАУ Валерий Романенко и авиаэксперт Анатолий Храпчинский подробно объясняют боевые возможности, преимущества и ограничения французских самолетов

Французские истребители Mirage 2000, которые передали Украине, играют важную роль в защите украинского неба. Они выполняют задачи патрулирования и перехвата.

Об этом в эфире YouTube -канала Telegraf UA рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский. По его словам, эти самолеты оснащены ракетами воздух-воздух. Их главным преимуществом будет способность наносить удары по наземным целям благодаря широкому спектру доступных авиабомб.

Преимущества и ограничения французских истребителей в украинском небе

"Важно упоминать о ракетах M88, которые мы уже используем. Это противорадиолокационные ракеты с радиусом действия 150-300 километров, эффективные против системы ПВО противника. Однако их эффективное применение возможно только в системе дальнего радиолокационного обнаружения", — подчеркивает эксперт.

Он говорит, что мы можем работать на расстоянии до 130 километров, запуская с большой высоты французские управляемые бомбы HAMMER как из "Миражей", так и из переоборудованных Су-27 и МиГ-29. Храпчинский добавил, что против без самолетов ДРЛВ, в реальном времени отслеживающих расположение вражеской ПВО и системы РЭБ, эффективность наших действий существенно ограничена.

"Системы РЭБ противника способны ослеплять бортовые радары и влиять на GPS-наводку оружия. Без самолетов ДРЛВ мы не сможем полноценно использовать ни F-16, ни Mirage 2000. Наши возможности ограничивать тактические задачи на оккупированных территориях Украины" — отметил он.

По его словам, Россия активно использует системы С-400 на линии соприкосновения с возможностью подсветки целей самолетов Су-30 и Су-35. Это позволяет уничтожать воздушные цели на расстоянии до 400 километров. Храпчинский говорит, что самолеты противника своими радарами подсвечивают цели для наземных С-400 с ракетами большей дальности, что значительно усложняет наши операции на линии столкновения.

Относительно шведских самолетов ДРЛВ, отмечает эксперт: "Швеция должна была предоставить два таких самолета, но пока рано говорить об их работе в Украине. Вероятно, все еще продолжается подготовка пилотов и операторов — радиолокационных специалистов, радиоэлектронной разведки и РЭБ, которые работают на борту".

Три главные функции Mirage 2000

Научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в эфире YouTube -канала Telegraf UA рассказал, где мы сможем использовать истребители Mirage 2000. Прежде всего, он говорит, что французские истребители Mirage 2000, которые Украина выпускает от Франции, выполняют три основных функции в украинском небе.

"Первый и главный функционал, для чего их собственно взяли — это носитель Storm Shadow. К сожалению, Mirage способен нести только одну ракету под крыльями, хотя ожидаемый вариант под две ракеты под крыльями", — отмечает эксперт.

Другой задачей для Mirage 2000 станет противовоздушная оборона. По словам Романенко, самолеты используются для перехвата российских крылатых ракет и дронов-камикадзе, похожих на F-16. При этом эксперт подчеркивает, что ни F-16, ни Mirage не могут работать по баллистическим ракетам.

"Самолет оснащен радаром RDY3, который что-то давно был усовершенствован. Он обнаруживает цель на расстоянии 130 км на средних высотах, а если цель летает на высоте 35-37 км он способен обнаруживать и сопровождать. Радар способен отслеживать одновременно до 8 целей и использовать при массированных налетах, — объясняет ученый.

Особое внимание Романенко обращает на возможности радара: "Система может наводить ракеты одновременно на четыре цели. Это позволяет эффективно работать при массированных ударах в своем секторе с высокой вероятностью поражения большинства целей".

Третьей функцией Mirage 2000 является применение французских управляемых бомб HAMMER. Однако эксперт говорит, что это очень опасно и требует дополнительного подвесного контейнера. Лазерное ограничение на расстояние максимум 10 км от линии фронта, где работают все типы российских зенитных ракетных комплексов.

Дополнительным преимуществом может стать возможность использования французских противорадиолокационных ракет, если они будут переданы Украине.

"Мы можем использовать их так же как американские HARM, по российской противовоздушной обороне", — добавляет эксперт.

Романенко также обратил внимание на дополнительные возможности: "Если возникнут проблемы со снабжением вооружения для F-16 от США, то в номенклатуру вооружения F-16 входят также французские ракеты малой дальности. Это открывает дополнительное окно возможностей для получения ракет воздушного боя, которые мы также используем для некоторых зенитных ракет".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самолеты Mirage-2000 станут ощутимым дополнением к F-16, ведь имеют определенные отличия в характеристиках. Они понадобятся для уничтожения позиций кафиров на линии боевого столкновения.