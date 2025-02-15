Європа таємно готується до відправки військ в Україну – ЗМІ

Наразі тривають обговорення та підготовка до такого кроку

Група європейських країн розглядає можливість відправки військових контингентів в Україну для забезпечення виконання майбутньої мирної угоди з Росією. Підготовка до такого кроку триває вже понад рік.

Про це повідомляє Associated Press. Зазначається, що Великобританія та Франція відіграють у цьому процесі ключову роль, хоча деталі поки що залишаються засекреченими, щоб не розкривати плани перед Кремлем.

Необхідність впровадження таких дій стала ще актуальнішою на тлі побоювань, що президент США Дональд Трамп може домовитися з Володимиром Путіним без врахування позиції України та Європи.

Як заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур на Мюнхенській конференції з безпеки, формат такої місії залежатиме від майбутньої лінії фронту. Якщо після завершення активних бойових дій Росія та Україна скоротять чисельність своїх військових уздовж лінії зіткнення, Європа може розмістити там свої сили. Однак контроль над усією лінією фронту протяжністю понад 1000 км вимагає значного контингенту, що наразі видається нереалістичним.

Проблему ускладнює й позиція США. Глава Пентагону Піт Хегсет відкинув можливість залучення американських військ у цю ініціативу, а також виключив будь-яке прикриття операції з боку НАТО. Таким чином, будь-які європейські сили, які можуть бути відправлені в Україну, не зможуть розраховувати на гарантії колективної безпеки Альянсу у разі нападу з боку Росії.

Про неможливість відправки американських військ стверджував і віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він зазначив, що американські військові не повинні перебувати в зоні конфліктів, якщо цього не вимагають інтереси Америки та безпека країни. Крім того, він заявив, що ця війна залишається лише між Росією та Україною.

Наразі обговорюється декілька сценаріїв участі європейських військ. Президент України Володимир Зеленський наполягає на присутності не менш ніж 200 тисяч військовослужбовців. Водночас у ЗМІ циркулюють припущення про можливе залучення контингенту чисельністю 30-40 тисяч осіб. Остаточні рішення залежатимуть від умов потенційної мирної угоди між Києвом і Москвою.

Як наголошують експерти, будь-яка така операція має бути потужною, а війська добре озброєними, оскільки Росія регулярно порушує міжнародні домовленості. Колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес заявив, що розміщення європейських сил має супроводжуватися розгортанням авіації, систем ППО та значного контингенту сухопутних військ.

Французький президент Еммануель Макрон, який першим запропонував ідею відправки військ в Україну, підкреслив, що вона має бути "реалістичною та добре продуманою".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що голова Держдепартаменту США Марко Рубіо пояснив, чому розмова президента Трампа та президента Зеленського було значно коротшою за розмову очільника США з главою Росії.