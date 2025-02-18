АЗС зупиняться з 1 березня? Експерт дав чітку відповідь (відео)

Він не бачить приводів для занепокоєння

Директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн спростував заяву народної депутатки Ніни Южаніної, що з 1 березня українські АЗС можуть припинити роботу. Він назвав цю інформацію "нагнітанням на рівному місці".

Роботу АЗС ніхто не зупинятиме, запевнив Куюн в ефірі "Ранок.LIVE". За його словами, загрози зупинки роботи автозаправних станцій України немає.

"Якщо якийсь там документ чомусь не відповідає — значить, той документ треба переписати. Але ринок це не зупинить. Це все якісь видумані загрози", — вважає експерт.

Куюн додав, що дію документу, який міг би зупинити роботу АЗС, відтермінують. Він може набрати чинності пізніше, коли буде готовий.

"Вони можуть відтермінувати дію цього документу, а коли він буде готовий — вони його поновлять, перенесуть на декілька місяців чи тижнів, але це вже проблема Мінфіну. Я впевнений, що ніхто не припинить відпуск пального", — заявив директор консалтингової групи "А95".

Що відомо про ризик зупинки роботи АЗС з 1 березня

Про таку загрозу попередила нардепка Ніна Южаніна. Вона викликана тим, що відповідно до наказу Міністерства фінансів №601, з 1 березня АЗС повинні видавати фіскальні чеки нового зразка. Проте необхідний для цього протокол передачі інформації досі не затверджений Національним банком, Міністерством фінансів та Державною податковою службою.

Річ у тім, що АЗС мають право використовувати лише традиційні касові апарати (РРО). Відтак з 1 березня вони мають або припинити продаж пального, або працювати з порушенням законодавства та ризикувати штрафами у розмірі 150% від вартості реалізованого пального.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найекономнішим варіантом власного транспорту залишається електромобіль при домашній зарядці. На другому місці — зарядка на публічних станціях. Дизельне пальне та бензин займають третю та четверту позиції відповідно, а газ виявився найдорожчим варіантом через більшу витрату.