АЗС остановятся с 1 марта? Эксперт дал четкий ответ (видео)

Он не видит поводов для беспокойства

Директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн опроверг заявление народной депутатки Нины Южаниной, что с 1 марта украинские АЗС могут прекратить работу. Он назвал эту информацию "нагнетанием на ровном месте".

Работу АЗС никто не будет останавливать, заверил Куюн в эфире "Утро.LIVE". По его словам, угрозы остановки работы автозаправочных станций Украины нет.

"Если какой-то там документ почему-то не отвечает — значит, тот документ надо переписать. Но рынок это не остановит. Это все какие-то выдуманные угрозы", — считает эксперт.

Куюн добавил, что действие документа, который мог бы остановить работу АЗС, будет отложен. Он может вступить в силу позже, когда будет готов.

"Они могут отсрочить действие этого документа, а когда он будет готов — они его возобновят, перенесут на несколько месяцев или недель, но это уже проблема Минфина. Я уверен, что никто не прекратит отпуск горючего", — заявил директор консалтинговой группы "А95".

Что известно о риске остановки работы АЗС с 1 марта

О такой угрозе предупредила нардеп Нина Южанина. Она вызвана тем, что согласно приказу Министерства финансов №601 с 1 марта АЗС должны выдавать фискальные чеки нового образца. Однако необходимый для этого протокол передачи информации до сих пор не утвержден Национальным банком, Министерством финансов и Государственной налоговой службой.

Дело в том, что АЗС имеют право использовать только традиционные кассовые аппараты (РРО). Следовательно, с 1 марта они должны либо прекратить продажу горючего, либо работать с нарушением законодательства и рисковать штрафами в размере 150% от стоимости реализованного горючего.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самым экономичным вариантом собственного транспорта остается электромобиль при домашней зарядке. На втором месте – зарядка на публичных станциях. Дизельное топливо и бензин занимают третью и четвертую позиции соответственно, а газ оказался самым дорогим вариантом из-за большего расхода.