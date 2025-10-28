"Фламінго" атакувало Москву? Росіяни показали кадри польоту ракети (відео)

Ракета здатна долати відстань до 3000 км

У мережі з'явилось відео, на якому показано нібито проліт української ракети "Фламінго" над Росією. Її начебто помітили під час атаки на Москву у ніч на 27 жовтня.

Що треба знати:

Ракета "Фламінго" — крилата ракета великої дальності

Перші дані про неї з'явились влітку 2025 року

Україна не підтверджувала застосування "Фламінго" під час атаки на Росію

Відповідне відео завірусилось у мережі. Зауважимо, що офіційні джерела жодної зі сторін не підтверджують та не спростовують інформацію про атаку ракетою "Фламінго". Водночас повністю виключати таку можливість не можна, хоча інформацію поширюють російські пабліки, достовірність яких під питанням.

Однак The Economist нещодавно у матеріалі писав, що Україна почала використовувати крилаті ракети FP-5 "Фламінго" для атак по Росії. Ці ракети можуть летіти всього в 50 метрах над землею, мають дальність польоту понад 3000 км і величезну ударну силу завдяки боєголовці в 1150 кг.

Ракета Фламінго

У статті пишуть: якщо "Фламінго" виявиться здатним прорвати російську протиповітряну оборону, що цілком можливо, це виведе кампанію DeepStrike України на новий рівень атак. Окрім того, українська ракета, в порівнянні з Tomahawk має меншу дальність польоту і несе набагато менше корисне навантаження. Хоча, підкреслює The Economist, вона, ймовірно, точніша і її важче збити.

Раніше "Телеграф" розповідав, що військовий експерт Дмитро Снєгирьов пояснив, навіщо очільник Росії Володимир Путін вимахується "Буревестником".