Чоловіки масово виїжджатимуть з України: економіст назвав причини та терміни

Андрій Гайдуцький про міграційні хвилі: прогноз і рекомендації.

В Україні очікуються дві нові хвилі міграції: перша після закінчення бойових дій, а друга після вступу країни в ЄС. Експерт прогнозує значний вплив цих хвиль на демографічну ситуацію та економіку країни.

Чого очікувати та як підготуватися до цих змін, розповів доктор економічних наук і фахівець з міграційної політики та фінансових програм для мігрантів і діаспори Андрій Гайдуцький в матеріалі "Телеграфу":"Україну чекають ще дві хвилі міграції: економіст про проблеми ВПО, виїзд чоловіків і національну ідентичність".

За словами Гайдуцького, перша хвиля — це точно близько 2 мільйонів людей. Але 2 мільйони й повернуться. Тобто ми отримаємо такий самий баланс, а населення країни не зміниться.

Друга хвиля — після вступу в ЄС. Це залежатиме від того, який рівень заробітних плат буде в Україні й наскільки він буде відставати від сусідніх країн. Але я очікую, що, оскільки ми вже "видихнули" стільки людей в цій хвилі міграції, то друга хвиля не буде більшою за 1-2 мільйони.

Зараз ми спостерігаємо, як у чоловіків виникає своєрідний "синдром відкладеної міграції", адже для них закриті кордони. Чи буде правильно для України зберегти ці обмеження і після війни, щоб уникнути критичного відтоку населення?

"Це буде неправильно — зберігати обмеження. Вони мають зніматися поступово. Можливо, з урахуванням віку. Військові уже кажуть, що чоловіки старше 50 років не дуже цікаві ЗСУ, тому, можливо, скасування обмежень буде поетапним — 50, 40, 30 років. Армія має бути професійною, людина повинна відчувати бажання захищати країну на передовій. А для цього, як правильно зазначає президент Зеленський, потрібно забезпечити українців сучасною зброєю, щоб вони спочатку могли захистити себе від ворога.

А вже потім — захищати Україну. Це зробить стимул для залучення українців в армію легшим", — каже Андрій Гайдуцький.

Також експерт наголошує, що існує відкладений попит на чоловіків з боку ЄС, особливо Східної Європи, для роботи на підприємствах. Тисячі фабрик і заводів не можуть набрати потрібну кількість працівників через те, що рух українців за кордон припинився з початку бойових дій.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в 2022 році з України вивезли $35 млрд: економіст назвав три способи, як їх повернути.