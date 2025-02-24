Про плани Росії, ймовірність миру та загрози для Європи: головні заяви Буданова на форумі "Україна. Рік 2025" (відео)

"Телеграф" зібрав головні заяви очільника розвідки України

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія не відмовилася від своєї стратегічної мети – повного поглинання України. За його словами, Кремль продовжує використовувати як військові, так і політичні та соціальні методи для досягнення цієї мети, а в довгостроковій перспективі загроза може розширитися на країни Східної Європи.

Про це Буданов заявив під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025".

Росія не бачить себе федерацією – лише імперією

За словами глави ГУР, Росія завжди сприймала себе не як федерацію, а як імперію, для існування якої потрібна Україна.

"РФ не зупиниться і буде намагатися зробити все, щоб воєнними, політичними, соціальними методами досягти поглинання України. Їм потрібна і ця територія, і це населення, і наші заводи. Без нас імперія не може відбутися, тому їхня стратегічна мета залишається незмінною", – зазначив Буданов.

Він наголосив, що навіть якщо Росії вдасться реалізувати цей сценарій, вона не зупиниться на Україні.

"Якщо станеться найгірший варіант, і три країни об’єднаються в єдине (РФ, Білорусь, Україна – ред.), то наступною буде Польща. Далі – Чехія, Угорщина, Болгарія. Країни Варшавського блоку – це мінімум, якщо утвориться імперія", – попередив глава розвідки.

Буданов заявив, що воєнним шляхом Росія не здатна швидко досягти своєї мети, тому їй потрібна пауза для відновлення сил і спроби дестабілізації ситуації в Україні.

"Я не говоритиму, що у Росії нічого не виходить. Вони рухаються вперед. Але цей рух не такий значний, щоб досягти швидкої стратегічної мети. Вони розуміють, що їм потрібна пауза, робота над помилками, а також спроби дестабілізувати ситуацію всередині України", – пояснив він.

При цьому, за його словами, заявлені Росією військові цілі – повна окупація Донбасу, Запорізької та Херсонської областей – не є кінцевою метою Кремля.

"Це не так. Їм потрібно набагато більше. Але досягти цього виключно у війні не вдається, тому вони шукають альтернативні шляхи", – наголосив Буданов.

Світ змінився – міжнародне право більше не працює

Очільник ГУР констатував, що світова система безпеки зазнала краху.

"Світ не змінюється, він завжди таким був. Просто певний час було затишшя. А тепер це затишшя зруйноване. В центрі Європи три роки триває повномасштабна війна, одинадцять років – війна в цілому. Сотні тисяч людей постраждали, мільйони стали переселенцями. Кожного дня ракети та дрони вбивають цивільних", – заявив він.

Буданов також прямо запитав, чи існує нині міжнародне право, якщо весь світ спостерігає за злочинами РФ, але не може їх зупинити.

"Подивіться, які військові цілі можуть бути в дитячому садку чи торговому центрі? Але це все відбувається, і де міжнародне право? Воно спить? Чи, можливо, його й не існувало?" – зазначив він.

Чи можливий мир у 2025 році?

Буданов скептично оцінив можливість повноцінного миру у 2025 році, хоча й не виключив тимчасове припинення вогню.

"Чи вірю я в те, що у 2025 році можливе припинення вогню? Так. Чи вірю я в стабільний, довготривалий мир? Це під великим сумнівом. Чому? Тому що стратегічна ціль РФ залишається незмінною. Вона не зможе досягти її зараз, але шукатиме способи зробити це в майбутньому", – пояснив він.

За його словами, загрози для України та Європи нікуди не зникли, і світ має усвідомити, що конфлікт не завершиться, поки Росія не буде повністю зупинена.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що без подальшої допомоги з боку США буде важко перемогти у війні з Росією.