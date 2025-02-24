О планах России, вероятности мира и угрозах для Европы: главные заявления Буданова на форуме "Украина. Год 2025" (видео)

"Телеграф" собрал главные заявления главы разведки Украины

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия не отказалась от своей стратегической цели – полного поглощения Украины. По его словам, Кремль продолжает использовать как военные, так и политические и социальные методы для достижения этих целей, а в долгосрочной перспективе угроза может расшириться на страны Восточной Европы.

Об этом Буданов заявил во время выступления на форуме " Украина. Год 2025 ".

Россия не видит себя федерацией – только империей

По словам главы ГУР, Россия всегда воспринимала себя не как федерацию, а как империю, для существования которой нужна Украина.

"РФ не остановится и будет пытаться сделать все, чтобы военными, политическими, социальными методами достичь поглощения Украины. Им нужна и эта территория, и это население, и наши заводы. Без нас империя не может состояться, поэтому их стратегическая цель остается неизменной", – отметил Буданов.

Он отметил, что даже если России удастся реализовать этот сценарий, она не остановится на Украине.

"Если произойдет самый плохой вариант, и три страны объединятся в единое (РФ, Беларусь, Украина – ред.), то следующей будет Польша. Далее – Чехия, Венгрия, Болгария. Страны Варшавского блока – это минимум, если образуется империя", – предупредил глава разведки.

Буданов заявил, что военным путем Россия не способна быстро достичь своих целей, поэтому ей нужна пауза для восстановления сил и попытки дестабилизации ситуации в Украине.

"Я не буду говорить, что в России ничего не получается. Они двигаются вперед. Но это движение не так значительно, чтобы достичь быстрой стратегической цели. Они понимают, что им нужна пауза, работа над ошибками, а также попытки дестабилизировать ситуацию внутри Украины", — пояснил он.

При этом, по его словам, заявленные Россией военные цели – полная оккупация Донбасса, Запорожской и Херсонской областей – не является конечной целью Кремля.

"Это не так. Им нужно гораздо больше. Но добиться этого исключительно в войне не удается, поэтому они ищут альтернативные пути", – подчеркнул Буданов.

Мир изменился – международное право больше не работает

Глава ГУР констатировал, что мировая система безопасности потерпела крах.

"Мир не меняется, он всегда таким был. Просто некоторое время было затишье. А теперь это затишье разрушено. В центре Европы три года длится полномасштабная война, одиннадцать лет – война в целом. Сотни тысяч людей пострадали, миллионы стали переселенцами. Каждый день ракеты и дроны убивают гражданских".

Буданов также прямо спросил, существует ли международное право, если весь мир наблюдает за преступлениями РФ, но не может их остановить.

"Посмотрите, какие военные цели могут быть в детском саду или в торговом центре? Но это все происходит, и где международное право? Оно спит? Может быть, его и не существовало?" – отметил он.

Возможен ли мир в 2025 году?

Буданов скептически оценил возможность полноценного мира в 2025 году, хотя и не исключил временного прекращения огня.

"Верю ли я в то, что в 2025 году возможно прекращение огня? Да. Верю ли я в стабильный, долговременный мир? Это под большим сомнением. Почему? Потому что стратегическая цель РФ остается неизменной. Она не сможет достичь ее сейчас, но будет искать способы сделать это в будущем", – пояснил он.

По его словам, угрозы для Украины и Европы никуда не исчезли, и мир должен понять, что конфликт не завершится, пока Россия не будет полностью остановлена.

Напомним, ранее стало известно, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что без дальнейшей помощи со стороны США будет тяжело победить в войне с Россией.