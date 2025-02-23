На пресконференції Зеленського стався конфуз: довелося робити паузу (відео)

Спілкування з журналістами не зупиняли

Сьогодні, 23 лютого, у Києві відбувається форум "Україна. Рік 2025", присвячений третій річниці повномасштабного вторгнення Росії. Завершальним етапом заходу стала пресконференція президента Володимира Зеленського, під час якої стався курйозний момент.

Ймовірно, через активну жестикуляцію очільник України перевернув стакан з водою, через це довелося зробити паузу та провести прибирання. Попри це, спілкування з журналістами не зупинилося.

На час "ліквідації наслідків" необережного жесту камеру трансляції повернули до журналістки, яка в цей час ставила своє питання.

Протягом пресконференції Володимир Зеленський заявив:

"Я готовий залишити пост президента, якби це принесло мир. Чи поміняти пост на НАТО."

"4% і 65% довіри до мене – це велика різниця."

"Тези про 4%, диктаторство, $500 млрд, вибори – це небезпечні кроки щодо послаблення України, суспільної думки українців та партнерів. Тому я реагую на ці сигнали."

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в України виникли питання до можливої угоди щодо видобутку рідкісноземельних металів та інших корисних копалин. Зокрема, це стосується повернення допомоги за принципом "1 до 2".