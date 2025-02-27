Росіяни на Донеччині знову мають незначні територіальні успіхи: яка ситуація зараз (карта боїв)

З початку минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень

Триває 1100-й день війни з Росією. Минулої доби, 26 лютого, російська армія могла просунутись в населених пунктах Донецької області.

Про це повідомляють аналітики DeepState. Росіяни просунулись біля Бурлацького та Андріївці.

Село Бурлацьке на Донеччині, біля якого ЗС РФ мали успіхи, розташоване неподалік від населеного пункту Новоочеретувате, про окупацію якого аналітики повідомляли у зведенні вчора, 26 лютого. Відповідні зміни ворожого просування у цьому напрямку можна побачити на інтерактивній онлайн-мапі проєкту DeepState.

Що кажуть у Генштабі

У Генштабі ЗСУ, ввечері 26 лютого, повідомили, що з початку минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. У повідомленні йдеться, що на Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 17 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне, Шевченко та Бурлацьке.

Окрім цього, ворог дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Торецька та Кримського.

Ворог інтенсивно атакує українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 33 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів — в районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка.

"За попередніми підрахунками за українські воїни на даному напрямку знешкодили 321 окупанта, 153 з них — безповоротно. Також наші захисники знищили 13 одиниць автомобільної техніки, дві гармати і три мотоцикли, окрім цього, значно пошкодили танк та дев’ять одиниць автомобільної техніки загарбників", — пишуть в Генштабі.

Вісімнадцять бойових зіткнень відбулось на Курському напрямку. Протягом доби ворог здійснив 415 артилерійських обстрілів, зокрема 35 — із реактивних систем залпового вогню, завдав 11 авіаційних ударів, скинувши 13 керованих бомб.

Раніше "Телеграф" писав, що вибухи у Росії та окупованому Криму пролунали в ніч на середу, 26 лютого. Зокрема під атакою був Краснодарський край РФ та Севастополь.