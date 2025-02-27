Россияне в Донецкой области снова имеют незначительные территориальные успехи: какая ситуация сейчас (карта боев)

С начала минувших суток произошло 98 боевых столкновений

Продолжается 1100-й день войны с Россией. За прошедшие сутки, 26 февраля, российская армия могла продвинуться в населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики DeepState. Россияне продвинулись возле Бурлацкого и Андреевки.

Село Бурлацкое в Донецкой области, у которого ВС РФ имели успехи, расположено неподалеку от населенного пункта Новоочеретоватое, об оккупации которого аналитики сообщали в сводке вчера, 26 февраля. Соответствующие изменения вражеского продвижения в этом направлении можно увидеть на интерактивной онлайн-карте проекта DeepState.

Что говорят в Генштабе

В Генштабе ВСУ, вечером 26 февраля, сообщили, что с начала минувших суток произошло 98 боевых столкновений. В сообщении говорится, что на Новопавловском направлении наши защитники отбили 17 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Раздольное, Шевченко и Бурлацкое.

Кроме этого, враг девять раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Торецка и Крымского.

Враг интенсивно атакует украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 33 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов — в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надиевка, Успеновка.

"По предварительным подсчетам за сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 321 оккупанта, 153 из них — безвозвратно. Также наши защитники уничтожили 13 единиц автомобильной техники, две пушки и три мотоцикла, кроме этого, значительно повредили танк и девять единиц автомобильной техники захватчиков", — пишут в Генштабе.

Восемнадцать боевых столкновений произошло на Курском направлении. В течение суток враг совершил 415 артиллерийских обстрелов, в том числе 35 — из реактивных систем залпового огня, нанес 11 авиационных ударов, сбросив 13 управляемых бомб.

Ранее "Телеграф" писал, что взрывы в России и оккупированном Крыму прогремели в ночь на среду, 26 февраля. В частности, под атакой находились Краснодарский край РФ и Севастополь.