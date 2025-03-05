В Кремле назвали лучшее место для мирных переговоров с Украиной

У Путина сказали, что лучшее место для переговоров — в стране союзника

Переговоры по завершению войны в Украине могут пройти в Минске. По крайней мере, так считают в Кремле.

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, белорусская столица является лучшим местом для потенциальных трехсторонних переговоров. Слова спикера Кремля передают росСМИ.

"Этот вопрос не поднимался и никак не обсуждался. Но, конечно, для нас Минск – это лучшее место. Это наш главный союзник, поэтому это лучшее место для переговоров", – подчеркнул Песков.

Кроме того, сообщается, что Кремль положительно отреагировал на ранее озвученную готовность Владимира Зеленского к диалогу насчет завершения войны в Украине, о чем говорил новый президент США Дональд Трамп во время обращения в конгресс.

Напомним, ранее об инициативе проведения встречи в Минске заявил самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он предложил собрать Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского на территории Беларуси.

Ранее "Телеграф" также писал, что Лукашенко рассказал о своем звонке Зеленскому зимой 2022 года. Он также сказал, что Путин, по его мнению, не думал, что будет такая война.