Журналисты и артисты снова могут выезжать из Украины, но при некоторых условиях (список)

Если цель поездки не подтверждена, то в выезде будет отказано

Правительство определило порядок пересечения границы для журналистов и артистов, для которых ранее его запретили. Назван перечень документов, которые потребуются этим лицам для выезда из страны.

Об этом 6 марта сообщили в Госпогранслужбе Украины. Отмечается, что постановление Кабмина от 4 марта текущего года предусматривает внесение изменений в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

В частности, определена возможность выезда за пределы страны для категорий лиц, относящихся к сфере культуры, стратегическим коммуникациям, медиа и информационной сфере.

Так, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут выехать при условии выполнения правил пересечения госграницы наличии следующих документов:

лист Министерства культуры и стратегических коммуникаций или Минцифры в Администрацию Госпогранслужбы по деталям поездки;

приглашение иностранной организации (с переводом на украинский);

военно-учетный документ с соответствующими отметками территориальных центров комплектования и социальной поддержки или военно-учетный документ в электронной форме.

При этом в Госпогранслужбе указали, что если цель поездки не подтверждена, то в выезде будет отказано.

"Министерства культуры и стратегических коммуникаций и Минцифры рассматривают обращение только при соблюдении всех требований, а письма Администрации Госпогранслужбы не предоставляются в случае несоответствия поданных документов", — говорится в сообщении.

Предыстория

В конце февраля текущего года стало известно, что с 3 марта выезд за границу артистов и журналистов будет определенным образом запрещен, поскольку Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК) планировало приостановить выдачу писем в Государственную пограничную службу Украины.

Главной причиной для принятия данного решения стало то, что большое количество артистов, которые выехали за границу при содействии министерства, так и не вернулись.

"Только за 2024 год (в основном за его первую половину, когда законодательство о мобилизации было усилено) из-за границы не вернулось более 500 мужчин, выехавших с помощью писем-предложений МКСК", — сказал советник Министерства культуры Дмитрий Золотухин.

Напомним, ранее в Украине раскритиковали запрет выезда артистам и журналистам. "Телеграф" собрал подборку высказываний известных украинцев на решение Минкульта.