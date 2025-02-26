Сльози доньки Фаріон і дивна поведінка адвоката Зінченка: що відбувається на суді з підозрюваним у вбивстві (відео)

Зінченко просив футболку, трансляції в Тік Ток та докази

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко перебуває на черговому засідання суду. Він вже встиг влаштувати фотосесію. До початку засідання та під час нього відбувалось щось дивне.

Відео із зали суду публікує видання Новини.LIVE Львiв. Адвокат Зінченка Юрій Немировський грав у телефонні ігри перед засіданням.

На кадрах видно, як він перемикає клавіші під час гри. При цьому він виглядає досить спокійним.

Зінченко також попросив зробити йому футболку з його світлиною. Відповідне відео поширюють телеграм-канали Львова. Журналісти, які перебувають у стінах суду, показали, що відбувається.

Так, на відео чути, що він спілкується з жінкою, яка прийшла його підтримати. Він просить зробити йому футболку зі світлиною, яка зображена на учасниках акції.

Хлопець захотів річ чорного кольору та вказав розміри. Жінка сказала, що все зроблять.

У спілкуванні з журналістами він сказав, що почуває себе в безпеці. Та заявив, що зовсім не хвилюється. До слова, раніше він вже перебував у суді в шоломі та бронежилеті.

Що стосується умов утримання, про які він заявляв на попередньому судовому засіданні, то сказав, що проблеми з палінням у камері вирішились. Він подякував начальнику СІЗО за те, що проблема вирішилась.

Також обвинувачений знову дорікнув доньці Фаріон, нібито вона "їздить відпочивати".

"Одночасно вона каже, що все до копійки витрачає на фронт. І їде за кордон за 150 тисяч гривень", – зазначив обвинувачуваний.

Софія Семчишин попросила суд заборонити прихильникам підозрюваного Зінченка трансляції у Тік Ток

Суддя заявив, що поки що не було заяви про знімання у Тік ток і після засідання учасники можуть звернутися до суду з цього приводу.

На вимогу суддів, онлайн-трансляцію було припинено. Суд перейшов до дослідження письмових доказів. Натомість прихильників підозрюваного Зінченка це не зупиняє.

Під час того, як прокурор зачитував докази, то донька Ірини Фаріон почала плакати. Це можна помітити на відео, які публікують ЗМІ.

Також стало відомо, що під час слухання справи у суді покажуть відео докази про вбивство Ірини Фаріон. Прокурор відкрив флеш-карту.

Втім, матеріали зависли. Адвокат підозрюваного знову почав грати гру на телефоні.

Також показали відео, де Зінченко зняв бронежилет.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон — хто він

У четвер, 25 липня, ймовірного підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон, затримали у Дніпрі. Операцію із затриманням реалізували фахівці Національної поліції України, СБУ та інших служб. Пізніше у мережі з’явилося відео, на якому очевидці зафільмували затримання ймовірного підозрюваного. За даними ЗМІ, затримання відбулося у ЖМ "Парус".

Потім в одному із великих українських Telegram-каналів опублікували його фото. Зазначається, що ймовірний підозрюваний 2006 року народження і зараз йому 18 років.

Затриманого юнака, якого можуть підозрювати у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, сусіди характеризують як чемного, цілеспрямованого та доброзичливого хлопця. За їхніми словами, він не міг вчинити замах на філологиню. Батько, який служить на фронті запевняє, що той є патріотом і мотивів для скоєння цього злочину він не мав. А матір каже, що його використовують.

Сам молодик був підписаний у соцмережах на низку ультраправих груп. Зокрема, він стежив за публічною сторінкою "Проти системи", власником якої, як зазначено в описі, є блогер Марко Бондаренко, який просуває конспірологічні теорії, а також расистські та неонацистські ідеї.

Йому було обрано запобіжний захід. 18-річного мешканця міста Дніпро відправлено під варту на 60 діб без альтернативи внесення застави. Адвокат Ігор Суліма, який раніше неодноразово захищав людей, які підозрювались у зраді і колаборантстві відповів, чи може його підзахисний при бажанні просити про свою мобілізацію до лав ЗСУ. Адже законом передбачено таку можливість для деяких ув'язнених. А також оцінив сукупність доказів у справі проти свого клієнта і заявив про те, що вони сумнівні. За його словами, в цьому випадку такого поняття як сукупність доказів взагалі немає.