Неможливо розплатитися карткою в магазині? Що відомо про масовий збій
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У соціальних мережах з’явилася інформація про нібито масовий збій у роботі Visa та Mastercard. Люди не можуть розплатитися в магазинах та супермаркетах, оскільки термінали видають "скасування банку".
Нині підтвердження цієї інформації немає. Офіційні коментарі поки що не надходили.
Зазначимо, що про збій пишуть у різних містах України.
"Телеграф" провів у своєму Telegram-каналі відповідне опитування, в якому з'ясував, що більшість не може зараз розплатитися картками.
Тим часом у мережі пишуть, що збій фіксується на території інших країн.
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