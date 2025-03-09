Неможливо розплатитися карткою в магазині? Що відомо про масовий збій

У соціальних мережах з’явилася інформація про нібито масовий збій у роботі Visa та Mastercard. Люди не можуть розплатитися в магазинах та супермаркетах, оскільки термінали видають "скасування банку".

Нині підтвердження цієї інформації немає. Офіційні коментарі поки що не надходили.

Зазначимо, що про збій пишуть у різних містах України.

"Телеграф" провів у своєму Telegram-каналі відповідне опитування, в якому з'ясував, що більшість не може зараз розплатитися картками.

Тим часом у мережі пишуть, що збій фіксується на території інших країн.

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