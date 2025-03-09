Невозможно расплатится картой в магазине? Что известно о массовом сбое

Сбой фиксируется не только в Укриане

В социальных сетях появилась информация о якобы массовом сбое в работе Visa и Mastercard. Люди не могут расплатиться в магазинах и супермаркетах, поскольку на терминалах выдает ошибку.

"Телеграф" провел в своем Telegram-канале соответствующий опрос. Согласно его результатам, половина проголосовавших может расплатиться картой в магазине. У 15% оплата проходит с перебоями, а у 35% не проходит вовсе.

Отметим, что о сбое пишут в разных городах.

Тем временем в сети пишут, что сбой фиксируется и на территории других стран.

Ответ ПриватБанка

В ПриватБанке сообщили, что сейчас могут наблюдаться сложности во время проведений ряда операций, но специалисты уже работают над устранением проблем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 3 марта случился массовый сбой в программе Helsi. Пользователи медицинской онлайн-платформы не смогли авторизоваться и записаться на прием к врачу ни через веб-сайт, ни через мобильное приложение.

Также в мобильном приложении Monobank произошел очередной сбой в работе. Пользователи сообщают о сложностях со входом и проведением транзакций.