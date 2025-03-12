Келлога усунули від переговорів? Що це означає для України

Він вважається "затятим яструбом" стосовно Москви

Кіт Келлог, спецпредставник президента США з питань України та Росії, фактично був усунений від переговорного процесу щодо припинення війни. Зокрема він не був присутній на зустрічі делегацій США та України у Саудівській Аравії.

Про це пише Politico, посилаючись на джерела в адміністрації американського президента Дональда Трампа. Зазначається, що Київ та європейські лідери раділи призначенню Келлога на цю посаду, адже його вважали "затятим яструбом" стосовно Москви.

Проте зараз основними перемовниками з боку Вашингтона щодо війни Росії проти України є державний секретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майкл Волц та представник на Близькому Сході Стів Віткофф. Подальша роль Келлога залишається невизначеною.

"Роль Келлога під великим питанням. Незрозуміло, чому президент не прийме остаточного рішення з цього приводу. Занадто багато керівників, плюс Віткофф, намагаються зіграти роль героя, який закінчив війну. Келлог шкутильгає, вносячи плутанину в те, хто і що робить", — заявив один зі співрозмовників видання.

Що може означати усунення Келлога від переговорів

Зазначається, що ймовірне відсторонення Келлога від справ може свідчити про зростання впливу того крила американської адміністрації, яке скептично ставиться до продовження підтримки Києва Вашингтоном. Його представником є насамперед віцепрезидент Джей Ді Венс і кандидат на посаду заступника міністра оборони з політичних питань Елбрідж Колбі.

Як розповідав "Телеграф", нещодавно Келлог заявив, що, обіцяючи завершити війну за 24 години, президент США Дональд Трамп не уточнив, у який саме день це станеться. Ця дивна заява викликала шквал мемів у мережі.