Українці незабаром перейдуть на літній час: коли та куди переводити годинники

Уже скоро: коли в Україні переведуть годинники на літній час?

Українці традиційно перейдуть на літній час в останню неділю березня. У ніч із 29 на 30 березня 2025 року о 03:00 стрілки годинника потрібно перевести на годину вперед. Це означає, що ранок почнеться раніше, а світловий день стане довшим.

Перехід на літній час здійснюється для більш ефективного використання світлового дня та економії електроенергії. Вперше ця практика була запроваджена ще у XX столітті, і з того часу її дотримуються багато країн світу, зокрема й Україна.

Як адаптуватися до нового часу?

Перехід на літній час може впливати на самопочуття, адже доводиться спати на годину менше. Щоб легше адаптуватися, лікарі рекомендують:

За кілька днів до переведення годинника лягати спати на 15-20 хвилин раніше.

Проводити більше часу на свіжому повітрі та отримувати природне освітлення.

Відмовитися від кофеїну та гаджетів перед сном.

Дотримуватися режиму дня, щоб організм швидше звик до змін.

Останніми роками багато країн Європи та світу обговорюють можливість відмови від сезонного переведення годинників. В Україні також неодноразово порушували це питання, проте наразі офіційних змін у законодавстві немає, і традиційний перехід на літній та зимовий час зберігається.

Тож не забудьте перевести годинник у ніч із 29 на 30 березня та підготуватися до нового ритму дня!

Раніше "Телеграф" писав про те, в яких країнах ще є тенденція переведення годинників. А також, чому від неї відмовляються.