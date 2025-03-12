Українці незабаром перейдуть на літній час: коли та куди переводити годинники
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Уже скоро: коли в Україні переведуть годинники на літній час?
Українці традиційно перейдуть на літній час в останню неділю березня. У ніч із 29 на 30 березня 2025 року о 03:00 стрілки годинника потрібно перевести на годину вперед. Це означає, що ранок почнеться раніше, а світловий день стане довшим.
Перехід на літній час здійснюється для більш ефективного використання світлового дня та економії електроенергії. Вперше ця практика була запроваджена ще у XX столітті, і з того часу її дотримуються багато країн світу, зокрема й Україна.
Як адаптуватися до нового часу?
Перехід на літній час може впливати на самопочуття, адже доводиться спати на годину менше. Щоб легше адаптуватися, лікарі рекомендують:
- За кілька днів до переведення годинника лягати спати на 15-20 хвилин раніше.
- Проводити більше часу на свіжому повітрі та отримувати природне освітлення.
- Відмовитися від кофеїну та гаджетів перед сном.
- Дотримуватися режиму дня, щоб організм швидше звик до змін.
Останніми роками багато країн Європи та світу обговорюють можливість відмови від сезонного переведення годинників. В Україні також неодноразово порушували це питання, проте наразі офіційних змін у законодавстві немає, і традиційний перехід на літній та зимовий час зберігається.
Тож не забудьте перевести годинник у ніч із 29 на 30 березня та підготуватися до нового ритму дня!
Раніше "Телеграф" писав про те, в яких країнах ще є тенденція переведення годинників. А також, чому від неї відмовляються.