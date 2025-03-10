У "Слузі народу" оцінили ймовірність онлайн-виборів

Проведення виборів в Україні дуже хочуть у США

Вибори в Україні можливі лише після завершення війни. Йдеться не просто про припинення вогню, яке Росія може порушити будь-якої миті, а про надійні гарантії безпеки.

Таку думку висловила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук виданню "Українські Новини". Вона наголосила, що важливо, щоб західні партнери України зрозуміли ключовий момент — припинення вогню без гарантій безпеки нічого не означає.

"Воно буде порушене — якщо не одразу, то за кілька місяців. І ми чітко наголошуємо: припинення вогню не може бути самоціллю заради виборів. Спочатку ми повинні побачити реальний план, зрозуміти механізми гарантій безпеки, а вже потім говорити про подальші кроки. Бо якщо поставити питання так: "Припинення вогню → вибори → гарантії безпеки", — це класична кремлівська пастка", — пояснила Кравчук.

На практиці це ставить багато запитань. Зокрема, чи має відбутися демобілізація та як це можливо, якщо воєнний стан ще триватиме. Якщо говорити про онлайн-голосування — мало хто повірить в його результати, і малоймовірно, що воно буде ефективним.

"Це пастка, яка спрямована на те, щоб дестабілізувати ситуацію всередині країни. Бо щойно почнеться виборчий процес, він неминуче призведе до внутрішніх конфліктів. Про яку єдність тоді можна говорити? Тому послідовність має бути такою: спочатку гарантії безпеки, "lasting peace" (тривалий мир, — ред.) а вже потім — нормальний політичний процес і вибори в стабільних умовах", — резюмувала заступниця голови фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, раніше народний депутат, перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко пояснив у коментарі "Телеграфу", чому провести вибори в Україні наразі неможливо. За його словами, з політичних і технічних міркувань варіанти електронного голосування не розглядаються.