Россияне уничтожили его дом в Киеве: где сейчас Юрий Фалеса, который был продюсером и любимым мужчиной Лорак

Дом Фалесы в столице уничтожили оккупанты

Юрий Фалеса — украинский продюсер, который в течение 13 лет сотрудничал с певицей Ани Лорак. Артистка много лет живет в России и не осудила страну-агрессора за ее полномасштабную войну против Украины. Она продолжает зарабатывать кровавые рубли. А вот о Фалесе давно не было новостей.

"Телеграф" расскажет, какой была деятельность продюсера, и куда он исчез.

Что известно о Юрии Фалесе

Будущий продюсер появился на свет в 1961 году в Свердловской области России. Со временем семья перебралась в Мариуполь, где Юрий пошел в школу. Однако обучение он заканчивал в Магадане из-за вынужденного переезда с родителями.

Впоследствии Фалеса учился в музыкальной школе и училище. Высшее образование получил в Киевском институте гражданской авиации. Юрий был участником групп "Крок" и "Альцион". Коллективы собирали стадионы поклонников по всему СССР.

Фалес делал музыкальную карьеру, фото из сети

Мужчина некоторое время работал инженером в аэропорту Магадана и руководил отделом спецтранспорта местного управления гражданской авиации. В 1987 году Юрий открывал первые кооперативы в Магадане, а в 90-х – в Черновцах, куда решил переехать.

В 1992 году Фалес открыл продюсерский центр "Титан", где познакомился с юной певицей Каролиной Куек. С этого времени и началось их сотрудничество. Фалесу впечатлил голос исполнительницы, и они заключили контракт на 10 лет.

Фалеса более 13 лет сотрудничал с Ани Лорак, фото из сети

Вскоре у Юрия начались конфликты с первой женой из-за Куек. Так они развелись. Тогда продюсер начал романтические отношения с Каролиной, взявшей псевдоним "Ани Лорак". Фалеса жил с певицей в течение 13 лет, а в 2004 году их пути разошлись. Поговаривали, что исполнительница покинула продюсера из-за футболиста Сергея Реброва.

Лорак и Фалеса жили вместе 13 лет, фото из сети

Еще одной популярной певицей, которую продюсировал Фалеса, была Мика Ньютон. Однако исполнительница со скандалом прекратила сотрудничество с Фалесой. Она обвинила продюсера в том, что его компания присвоила ее деньги. Певица подала иск против Фалесы и выиграла в суде.

Юрий Фалеса и Мика Ньютон, фото из сети

Также Юрий продвигал на украинском и европейском рынке Машу Гойя, группы "Бряц-band" и Mushmellow, Веру Брежневу, Валерия Меладзе, Елку, Аниту Цой и других. Кстати, на исполнительнице Маше Гойя продюсер был женат с 2012 по 2015 год. А через год Фалеса женился на 19-летней девушке Екатерине.

Где сейчас Юрий Фалеса

В начале полномасштабного вторжения в дом Фалесы в Киеве попал российский снаряд. Продюсер рассказал, что теперь не имеет ни жилья, ни студии. Однако он планирует восстанавливать уничтоженную недвижимость.

Дом Фалесы сгорел из-за снаряда россиян, фото с фейсбук-страницы Фалесы

Позже экс-дружина Маша Гойя сообщила, что Фалеса вернулся к своей маме в Россию. Впрочем, в 2023 году журналист Слава Демин рассказал, что общался с Фалесой, и тот отметил, что живет во временно оккупированном Крыму. По словам Юрия, туда он поехал после смерти отца, чтобы привести в порядок его могилу. Однако намерен возвращаться в Киев.

Фалеса сейчас может находиться в оккупированном Крыму, фото из сети

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