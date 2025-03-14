Лише онлайн? Як забронювати від мобілізації працівників у 2025 році

Компанія має вказувати певні дані щодо військовозобов’язаних громадян

Бронювання працівників від мобілізації на стратегічно важливих підприємствах у 2025 році відбуватиметься виключно через державний портал "Дія". Цей процес займає приблизно три дні.

Про це розповів юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA". Він пояснив, що згідно з новими правилами, з 1 грудня 2024 року всі процедури бронювання здійснюються винятково онлайн.

Процесом бронювання працівників займаються підприємства, які мають статус критично важливих.

Підприємства, які відповідають критеріям критичності, подають списки своїх працівників з обов’язковим зазначенням наступних даних:

прізвище, ім’я, по батькові працівника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

строк дії бронювання — період, на який працівника звільняють від мобілізації;

позначка про відповідність вимогам для бронювання працівників.

Нагадуємо, що компанії, які ще не встигли підтвердити критичність і перебронювати працівників, мають час до 31 березня. До цього моменту поточні бронювання залишатимуться чинними.

Щоб забронювати своїх працівників, підприємство повинно подати заявку можна виключно через портал "Дія". Якщо працівник вже був заброньований, перед подачею нової заявки потрібно анулювати попереднє бронювання.

Також компанії, які оновили статус критичності, можуть подавати заявки до 1 квітня без стандартної 72-годинної обробки даних.

Раніше "Телеграф" писав, що заброньованих чоловіків можуть оголосити в розшук. Чи анулюють бронь в такому випадку.