Только онлайн? Как забронировать от мобилизации работников в 2025 году

Компания должна указывать определенные данные о военнообязанных гражданах

Бронирование работников от мобилизации на стратегически важных предприятиях в 2025 году пройдет исключительно через государственный портал "Дія". Этот процесс занимает примерно три дня.

Об этом рассказал юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA". Он пояснил, что согласно новым правилам с 1 декабря 2024 года все процедуры бронирования осуществляются исключительно онлайн.

Процессом бронирования работников занимаются предприятия, имеющие статус критически важных.

Предприятия, которые отвечают критериям критичности, представляют списки своих работников с обязательным указанием следующих данных:

фамилия, имя, отчество работника;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

срок действия бронирования – период, на который работника освобождают от мобилизации;

отметка о соответствии требованиям для бронирования работников.

Напоминаем, что компании, еще не успевшие подтвердить критичность и перебронировать работников, имеют время до 31 марта. До этого момента текущие бронирования будут оставаться в силе.

Чтобы забронировать своих работников, предприятие должно подать заявку можно только через портал "Дія". Если работник уже был забронирован, перед подачей новой заявки необходимо аннулировать предварительное бронирование.

Также компании, обновившие статус критичности, могут подавать заявки до 1 апреля без стандартной 72-часовой обработки данных.

Ранее "Телеграф" писал, что забронированных мужчин могут объявить в розыск. Аннулируют ли бронь в таком случае.